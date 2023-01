FTX, Bankman-Fried si dichiarerà non colpevole delle accuse

Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried oggi si dichiarerà non colpevole di frode federale e accuse di riciclaggio di denaro presso il tribunale federale di New York dopo il suo rilascio su una cauzione di 250 milioni di dollari.

Ciò avviene meno di due settimane dopo che Bankman-Fried è stato rilasciato dalla custodia federale dopo che i suoi genitori hanno accettato di firmare un legame di riconoscimento personale da $ 250 milioni e tenerlo nella loro casa di Palo Alto, in California, sotto monitoraggio elettronico mentre attende il processo. L’assistente procuratore degli Stati Uniti Nicolas Roos ha affermato che i pubblici ministeri hanno accettato quella che è considerata la più grande cauzione federale preliminare perché Bankman-Fried, che è stato incarcerato alle Bahamas, ha accettato l’estradizione negli Stati Uniti.

Quando il fondatore di FTX sarà citato in giudizio presso il tribunale federale per accuse di frode, comparirà di persona per presentare la sua dichiarazione di non colpevolezza, secondo quanto riferisce il “Wall Street Journal”.

Bankman-Fried sta affrontando otto accuse dopo che il suo exchange di criptovalute, ora in bancarotta, avrebbe perso almeno $ 8 miliardi di denaro dei clienti. I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che ha orchestrato uno schema lungo anni, in cui ha utilizzato depositi FTX per vari investimenti e spese quotidiane presso la sua società commerciale Alameda Research.

Il Dipartimento di Giustizia è in una “buona posizione”, dato che l’ex ceo di Alameda Caroline Ellison e il cofondatore di FTX Gary Wang si sono già dichiarati colpevoli ed entrambi stanno collaborando con le autorità pubbliche.

“Hanno una montagna di prove cartacee e, in effetti, ammissioni dello stesso imputato”, ha aggiunto l’ex procuratore federale Danya Perry. Allo stesso modo, altri ex pubblici ministeri hanno messo in dubbio la capacità di Bankman-Fried di ottenere un accordo. Non è chiaro se Bankman-Fried possa puntare il dito contro gli altri. Se il caso andrà in tribunale, non ha quasi nessuna possibilità di essere assolto , ha detto l’ex procuratore del Watergate Nick Akerman.

Secondo il “Wall Street Journal”, negli ultimi anni Bankman-Fried e i suoi soci hanno contribuito con oltre 70 milioni di dollari alle campagne elettorali. Il secondo più grande donatore democratico dietro solo a George Soros, Bankman-Fried ha donato personalmente 40 milioni di dollari in vista delle elezioni di midterm del 2022.

I regolatori delle Bahamas detengono 3,5 miliardi di dollari in asset dei clienti FTX

La Securities Commission delle Bahamas ha preso in custodia depositi FTX per un valore di oltre 3,5 miliardi di dollari al 12 novembre, secondo un comunicato stampa pubblicato giovedì scorso dalla SCB.

Poco dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento, circa 372 milioni di dollari di token sono stati rubati dall’exchange da un attore sconosciuto ritenuto essere un hacker esterno. La Commissione ha affermato “di aver stabilito che vi era un rischio significativo di dissipazione imminente per quanto riguarda le risorse digitali sotto la custodia o il controllo di FTX a danno dei suoi clienti e creditori”.

I beni saranno trattenuti fino a quando la Corte Suprema delle Bahamas non indicherà alla Commissione di consegnarli ai clienti e ai creditori che li possiedono, afferma la dichiarazione. La Commissione ha affermato che i fondatori di FTX Sam Bankman-Fried e Gary Wang non avevano più accesso ai 3,5 miliardi di dollari in token trasferiti. Nella dichiarazione, la Commissione ha ribadito di non aver ordinato a FTX di dare la priorità ai prelievi dei clienti con sede alle Bahamas.