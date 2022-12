FTX: Bankman-Fried rilasciato su mega-cauzione, rischia l’ergastolo

Pezzo dopo pezzo crolla il castello creato da Sam Bankman-Fried &co intorno a FTX, la piattaforma per lo scambio di criptovalute recentemente collassata a seguito di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti.

Mentre Bankman-Fried ha accettato di essere estradato negli Stati Uniti, i soci più vicini all’ex star delle criptovalute ma anche amici intimi hanno ammesso le loro responsabilità in quello che è considerata una delle più grandi truffe nella storia americana,

Si tratta di Caroline Ellison, l’ex amministratore delegato di Alameda Research nonché compagna di Bankman-Fried, e Gary Wang, l’ex chief technology officer e co-fondatore di Ftx: entrambi si sono dichiarati colpevoli di frode e stanno collaborando con la giustizia americana. La cooperazione dei due ex manager è considerata fondamentale dai giudici per ricostruire il caso. Defezioni importanti per l’ex amministratore delegato della piattaforma di trading e la sua difesa che, secondo indiscrezioni, è stata subito contraddetta dalle dichiarazioni di Ellison e Wang.

Bankman-Fried rilasciato su cauzione, rischia l’ergastolo

Intanto, Bankman-Fried, come dicevamo, è arrivato ieri negli Stati Uniti, per l’esattezza a New York dove per la prima volta è apparso in tribunale. Pesanti le accuse a cui dovrà rispondere: frode, riciclaggio di denaro e numerose violazioni delle norme finanziaria. Se ritenuto colpevole rischia, insieme ai suoi soci, l’ergastolo.

Per ora intanto il magistrato federale Gabriel Gorenstein gli ha accordato la libertà su una cauzione da 250 milioni di dollari. Mr. Ftx dovrà restare in casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California, indossare il braccialetto elettronico e consegnare il suo passaporto. Oltre a sottoporsi a trattamenti per disintossicarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, e a dover comunicare alle autorità ogni sua spesa sopra i 1.000 dollari.

Il caso di Bankman-Fried e Ftx ha rappresentato uno dei maggiori scandali di sempre nel settore delle criptovalute: oltre a causare il fallimento della società, ha provocato contraccolpi in tutto il settore tra crollo del Bitcoin e fughe di utenti da piattaforme analoghe.