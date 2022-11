Dopo il crollo di FTX, è giunta la fine per le criptovalute?

La società di analisi blockchain Chainalysis ha confrontato la caduta di Mt. Gox con FTX per determinare in che modo il suo fallimento avrà un impatto sull’ecosistema delle criptovalute. Il crollo di FTX ha scosso il settore, ma questa non è la prima volta che le criptovalute devono affrontare turbolenze significative legate al crollo di un exchange. Si pensi al crollo di Mt. Gox nel febbraio 2014, a seguito del quale le criptovalute hanno prosperato. Per dare un senso alle implicazioni di FTX, dobbiamo inserire l’evento in un contesto storico. Cerchiamo di capire insieme in che modo poter confrontare i due crolli e trarne così delle conclusioni.

Un confronto tra FTX e Mt. Gox

La prima cosa che dobbiamo chiederci: quanto erano importanti Mt. Gox e FTX all’interno dell’intero ecosistema di scambio di criptovalute. Nell’anno prima della sua chiusura, Mt. Gox ha registrato una quota media del 46% di tutti gli afflussi di scambio, mentre FTX ha registrato una media di circa il 13%.

Oggettivamente, Mt. Gox era un attore del settore più grande di FTX al momento del suo crollo. Questa è una buona notizia dal momento che il crollo di Mt. Gox non ha distrutto il mercato. Tuttavia, anche le traiettorie delle imprese contano, soprattutto se si considera l’impatto psicologico di un collasso.

Mt. Gox stava costantemente diminuendo la sua quota di attività di scambio complessiva prima del suo crollo, mentre FTX stava lentamente guadagnando quota fino a novembre 2022.

Ciò suggerirebbe che il crollo di FTX potrebbe essere un duro colpo per la fiducia del settore. Però la storia cambia se guardiamo agli afflussi di capitali (in dollari) nel tempo. Su questa misura, i volumi di Mt. Gox stavano aumentando, mentre quelli di FTX stavano diminuendo.

In parole povere, Mt. Gox stava diventando un exchange tra tanti durante un periodo di crescita per il settore, prendendo una quota minore di una torta più grande. FTX, d’altra parte, stava prendendo una quota maggiore di una torta in calo.

Naturalmente, una grande differenza tra il 2014 e oggi è che ci sono più servizi crittografici che facilitano l’attività economica rispetto ai soli exchange centralizzati (CEX). I DEX catturano quasi il 50% degli afflussi di scambio alla fine del 2022, mentre i CEX erano l’unico gioco in città nel 2014.

Ecco perché Mt. Gox era in definitiva una parte più grande dell’ecosistema cripto in generale quando è crollato rispetto a FTX. Mt. Gox ha rappresentato il 10,9% degli afflussi totali di servizi nei 12 mesi prima del crollo, contro il 4,7% di FTX. In altre parole, Mt. Gox era un fulcro della categoria CEX in un momento in cui dominavano i CEX; ma come tutti sappiamo, le criptovalute sono sopravvissute al crollo di Mt. Gox e hanno continuato a crescere e prosperare.

Quali furono gli effetti immediati del crollo di Mt. Gox?

Il volume delle transazioni on-chain è rimasto stagnante per circa un anno, ma in seguito è ripreso ed è più che raddoppiato rispetto a prima.

Questo confronto dovrebbe dare ottimismo al settore. Mt. Gox era una parte più importante dell’ecosistema cripto quando è crollato nel 2014 rispetto a FTX ora e sebbene l’impatto sul mercato sia stato negativo, è rimbalzato relativamente rapidamente.

Ci sono altre differenze, ovviamente. Il ceo di FTX Sam Bankman-Fried è stato il volto del settore per molti e la rivelazione della sua frode finanziaria danneggerà la percezione del settore. Anche il rischio con leva è probabilmente più alto ora rispetto a prima. Tuttavia, se consideriamo i fondamentali di mercato, possiamo vedere che le criptovalute sono sopravvissute a qualcosa di peggio della caduta di FTX. Pertanto, non c’è motivo di pensare che il settore non possa riprendersi da questa situazione, più forte di prima.