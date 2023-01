In un post su Substack di questo pomeriggio, il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha negato le accuse di aver rubato miliardi di fondi degli utenti e ha suggerito che il ceo di Binance, Changpeng Zhao, abbia condotto uno sforzo di mesi per abbattere l’exchange rivale.

È la prima risposta significativa di Bankman-Fried alle accuse federali di aver diretto una frode da 8 miliardi di dollari che ha distrutto il suo exchange di criptovalute da 32 miliardi di dollari. All’inizio di questo mese, Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di otto accuse federali, tra cui frode e riciclaggio di denaro, ed è stato rilasciato con una cauzione di riconoscimento di 250 milioni di dollari. Il suo processo inizierà a ottobre.

Il suo post fornisce la sua prospettiva sul crollo di FTX e del suo hedge fund Alameda Research, e include presunti parametri finanziari di FTX e Alameda, indicati come “stime”. All’inizio del 2022, ad esempio, Bankman-Fried afferma di aver stimato il patrimonio netto totale di Alameda a 99 miliardi di dollari. A ottobre 2022, credeva che il patrimonio netto del suo hedge fund fosse sceso a 10 miliardi di dollari. Ha attribuito il crollo a una più ampia flessione del mercato, anche confrontando le prestazioni del token a quelle di Tesla, Bitcoin e l’Invesco QQQ, un ETF che replica il Nasdaq 100.

Avvocati fallimentari, pubblici ministeri federali e regolatori hanno contraddetto molte delle affermazioni fatte da Bankman-Fried nel suo post. Le autorità di regolamentazione e i pubblici ministeri affermano che né FTX né Alameda erano attività del tutto legittime, ma erano strumenti della frode di Bankman-Fried.

Il caso contro Bankman-Fried è stato costruito con l’assistenza dei suoi dirigenti di lunga data Caroline Ellison e Zixiao “Gary” Wang, entrambi dichiarati colpevoli di accuse di frode. Il post di Bankman-Fried non ha riconosciuto la loro collaborazione con le indagini federali.

Molte delle sue affermazioni erano quelle che aveva fatto in precedenza, incluso che FTX US è rimasta solvibile, che la crisi di liquidità di Alameda non era dovuta a cattiva condotta ma a più ampie turbolenze del mercato e che FTX International e Alameda erano attività del tutto legittime e redditizie. L’ex ceo di FTX ha anche indicato un tweet del 6 novembre da Zhao di Binance come il culmine di una “campagna di pubbliche relazioni estremamente efficace durata mesi contro FTX”, concludendo con “Tutto ciò per dire: non sono stati rubati fondi”, ha scritto il trentenne.Zhao ha negato tali affermazioni, twittando a dicembre che:

“FTX si è suicidato perché ha rubato miliardi di dollari”

FTX ha recuperato 5 miliardi

Nel frattempo, FTX ha recuperato oltre 5 miliardi di dollari di attività liquide, inclusi contanti e risorse digitali, hanno affermato ieri gli avvocati del tribunale fallimentare del Delaware durante un’udienza fallimentare di FTX.

La notizia arriva dopo che i pubblici ministeri federali hanno annunciato l’intenzione di sequestrare beni per un valore di almeno 500 milioni di dollari connessi a FTX come parte del processo in corso contro il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried.

Il nuovo CEO di FTX, John J. Ray, aveva precedentemente attestato che almeno 8 miliardi di dollari di beni dei clienti non erano stati contabilizzati nel “peggiore” caso di controllo aziendale che avesse mai visto.

La cifra di 5 miliardi di dollari non include alcun asset di criptovalute illiquido, ha detto alla corte l’avvocato di FTX Adam Landis, aggiungendo che le partecipazioni della società sono così grandi che venderle influenzerebbe sostanzialmente il mercato, riducendone il valore.