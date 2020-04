FS, Battisti: “Nel 2020 investimenti per 20 miliardi di euro”

Investimenti in infrastrutture ferroviarie e stradali per oltre 20 miliardi di euro entro il 2020. Questo il piano indicato dall’amministratore delegato del gruppo Gianfranco Battisti commentando il progetto di relazione finanziaria annuale della società.

Nel 2019 il gruppo Fs ha conseguito un risultato netto pari a 584 milioni di euro, ricavi operativi a 12,4 miliardi, con un incremento complessivo di 363 milioni rispetto al 2018 (+3%), ebitda aumentato del 5,4% rispetto al 2018 ed ebit si è attestato a 829 milioni nel 2019. Dal lato investimenti, il gruppo Fs Italiane ha realizzato un volume pari a 8,1 miliardi di euro con una crescita dell’8,4% rispetto al 2018, diventando così il primo gruppo industriale nazionale per investimenti realizzati in Italia.

Siamo forti del nostro Piano industriale 2019-2023 e dei principi guida legati alla sostenibilità: con valore economico distribuito pari a 10,2 miliardi di euro, un contributo dell’1,4% al Pil italiano e minori emissioni pari a 2,6 milioni di tonnellate di CO2 in atmosfera nel 2019. Tutto questo mettendo sempre la persona al centro di ogni scelta industriale e con la determinazione di migliorare il nostro business in Italia e nel mondo.

Così ha dichiarato l’AD Battisti sottolineando come in questo inizio 2020, il gruppo ha messo in campo diverse iniziative a sostegno del Paese contribuendo ad affrontare l’emergenza Covid-19 in corso ma “è già pronto a ripartire con un con un piano straordinario di accelerazione degli investimenti in infrastrutture ferroviarie e stradali per oltre 20 miliardi di euro entro il 2020”.