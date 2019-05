Frodi Iva: in Europa inabissati oltre mille miliardi in otto anni

Oltre 1.260 miliardi di euro. A tanto ammonta la cifra che le autorità fiscali dei 28 paesi dell’Unione europea avrebbero dovuto intascare tra il 2009 e il 2016 sotto forma di IVA, ma che è scomparsa e solo in minima parte è stata rintracciata Una cifra enorme, pari al Pil dell’Australia, che doveva essere incassato dalle autorità fiscali dei paesi europei

È quanto si legge in una lunga analisi del Sole 24 Ore, che riporta i dati principali della “Grand Theft Europe”, un’inchiesta internazionale sulle frodi carosello sull’Iva realizzata da 35 media dei 28 paesi dell’Unione europea più Norvegia e Svizzera, a cui per l’Italia ha partecipato il quotidiano economico.

“I soldi dell’Iva che mancano all’appello sono tanti anche se si restringe l’obiettivo all’Italia: 213,8 miliardi di euro in sei anni, tra il 2011 e il 2016. Tecnicamente si chiama “Vat Gap”, dove Vat sta per “Value added tax”, cioé Imposta sul valore aggiunto, e il gap è la differenza tra l’Iva che dovrebbe essere versata e quella che viene pagata realmente. Solo nel 2016 (ultimo anno di cui si hanno dati omogenei) la somma non incassata dal Fisco è stata di 34,8 miliardi in Italia e di 147,1 miliardi nell’intera Unione europea, una cifra di poco inferiore al bilancio della Ue. È come se l’intero fatturato della General Motors, la più grande società automobilistica degli Stati Uniti, evaporasse in un colpo solo” si legge nell’articolo del Sole 24 Ore..