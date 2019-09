Templeton: Michele Quinto nuovo country head per l’Italia

Novità in casa Franklin Templeton. La società di gestione Usa ha annunciato la nomina di Michele Quinto a Country Head e Branch Manager per l’Italia con effetto dal 1° ottobre 2019.

Nel nuovo ruolo, Michele sarà responsabile di guidare lo sviluppo del business globale dell’azienda in Italia. In particolare, la supervisione di tutte le linee di business e dei canali di distribuzione contribuirà ad aumentare ulteriormente l’efficienza del gruppo in Italia supportandone i piani di crescita, offrendo una gamma diversificata di soluzioni di investimento ai distributori partner di Franklin Templeton.

In qualità di Country Head e Branch Manager, Michele riporterà a Michel Tulle, Senior Director, Southern Europe e Benelux e lavorerà a stretto contatto con i team di gestione europei e globali, consolidando il riconoscimento di Franklin Templeton e della sua cultura di investimento focalizzata sui bisogni dei clienti.

Michel Tulle ha commentato: “Michele apporterà in questo nuovo ruolo una lunga esperienza nel settore e forti capacità di leadership. Da quando è entrato a far parte dell’azienda cinque anni fa, Michele ha contribuito in modo significativo alla costruzione del business di Franklin Templeton in Italia, grazie ad una profonda conoscenza dell’industria del risparmio gestito italiana e ad una esperienza che lo ha reso capace di affrontare gli alti e bassi del mercato con un occhio sempre aperto sull’innovazione strategica. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Michele per espandere ulteriormente la nostra attività nel mercato italiano”.

Michele Quinto ha dichiarato: “In un mercato dinamico e competitivo come quello di oggi, sono sempre più fermamente convinto della centralità dell’obiettivo strategico di consolidamento della nostra posizione come partner di riferimento per i nostri clienti dei canali retail, wholesale ed istituzionale, attraverso un costante sforzo per offrire soluzioni di investimento su misura per le loro esigenze”.

Michele Quinto è entrato in Franklin Templeton nel maggio 2014 in qualità di responsabile dello sviluppo delle attività strategiche e della distribuzione di soluzioni di gestione degli investimenti rivolte al canale retail in Italia. Di recente ha ricoperto il ruolo di Co-Branch Manager e retail Business Director per l’Italia.

In precedenza ha maturato una significativa esperienza nel settore lavorando per asset manager nazionali e internazionali tra cui Eptafund SGR, Sanpaolo Asset Management SGR, Fidelity International Limited e Russell Investments. Quinto ha conseguito un Master in Economia Aziendale presso il Politecnico di Milano ed una laurea in Economia presso l’Università Commerciale G. D’Annunzio di Pescara.