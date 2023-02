Forex Gump: una nuova era nella Formazione in Italia

Il Trading sul Forex è una delle opportunità di investimento più redditizie del mondo finanziario, tuttavia, è anche una delle più complesse e impegnative: richiede una profonda comprensione dei mercati e una solida strategia per avere successo. Ed è qui che entra in gioco la Forex Gump, un’accademia che sta stravolgendo la formazione in Italia.

Come è nata la Forex Gump?

Fondata da Magdy Hassan Fayed nel 2020, la Forex Gump nasce per portare in Italia un approccio guidato al mondo del trading, passo dopo passo insieme. Durante l’intervista Magdy ci ha raccontato che il nome trae ispirazione dal famoso film “Forrest Gump”, che racconta la storia di un improbabile eroe che, nonostante tutto, raggiunge la vetta grazie al duro lavoro, alla determinazione e alla perseveranza.

Allo stesso modo, la Forex Gump si pone l’obiettivo di fornire ai suoi studenti una comprensione completa dei mercati Forex e CFD e di dotarli delle conoscenze e delle competenze necessarie per avere successo come trader, con un approccio da economista. L’accademia mira a formare trader che abbiano una profonda comprensione dei principi economici sottostanti che guidano i mercati.

Così come afferma lo stesso Magdy, il quale durante l’intervista ci ha spiegato:

“Ho cercato di portare in Italia quello che reputo il metodo più adatto per apprendere e approcciarsi a questo mestiere. Ho sudato tanto all’inizio del mio percorso e le delusioni sono state molte, finché non ho deciso di vedere oltre oceano, in Canada, dove attraverso un approccio 1 to 1 sono riuscito a stravolgere la mia operatività e a trasformare il mio sogno in un vero mestiere.”

Quali sono i programmi offerti?

Negli anni l’offerta formativa si è molto ampliata, cercando di offrire programmi di mentorship sia individuali che di gruppo, progettati per soddisfare le esigenze dei diversi clienti. Nel programma di mentorship di gruppo (limitato a 10 persone) i trader imparano in un ambiente collaborativo, condividendo idee e intuizioni tra loro e ricevendo indicazioni da Magdy stesso o da mentori esperti; invece il programma di punta, la mentorship individuale, offre ai trader un’esperienza di apprendimento più intima e personalizzata, consentendo loro di concentrarsi esclusivamente sui propri obiettivi ed esigenze individuali, seguiti direttamente dal fondatore.

Infine, da pochi mesi, l’accademia ha ampliato la propria offerta con corsi di formazione dal vivo in sedi fisiche. I corsi di formazione dal vivo sono tenuti nella sede di Milano in Via Monte Napoleone, 8 e nella sede di Roma in Via Cassia, 1662.

L’aggiunta della formazione dal vivo offre ai trader l’opportunità di imparare e fare pratica in un ambiente dinamico e interattivo, sotto la guida di mentori esperti. Le sessioni di formazione dal vivo coprono un’ampia gamma di argomenti, fornendo ai trader una formazione completa. Inoltre ai trader è data l’opportunità di fare rete e collaborare con altri studenti, migliorando ulteriormente la loro esperienza di apprendimento. Le sessioni di formazione dal vivo offrono un’esperienza diretta, in grado di far mettere in pratica le conoscenze acquisite e di affinare le proprie capacità in tempo reale.

Attualmente gli studenti che hanno deciso di intraprendere un percorso individuale sono oltre 250 e considerando i vari programmi superiamo i 600 studenti. Inoltre la Forex Gump offre un gruppo Telegram gratuito per chiunque voglia iniziare a conoscere l’accademia.

Da studenti ad insegnanti

Come ci tiene a specificare lo stesso Magdy, il successo della Forex Gump può essere visto attraverso il successo dei suoi studenti. Un esempio è Giosuè, che dopo aver iniziato i suoi studi presso l’accademia nel settembre del 2021, è diventato un collaboratore essenziale. Attualmente segue direttamente la formazione a Milano, in via Monte Napoleone, e quando l’abbiamo conosciuto è subito risaltata la sua passione:

“Ho conosciuto la Forex Gump veramente in un momento buio, sia professionale che personale. Ero demoralizzato dal mondo della formazione ed ero prossimo ad abbandonare le mie ambizioni, ma quando ho conosciuto Magdy e la Forex Gump ho capito che potevo farcela, era proprio quello che cercavo. Ho studiato molto e ho dovuto affrontare molti blocchi per arrivare dove sono”, mentre con orgoglio ci mostra tutti i suoi diari da trader pieni di appunti, “ma adesso è un onore e un orgoglio per me insegnare e trasmettere agli studenti questa passione”.

Il successo di Giosuè testimonia l’efficacia dei programmi di mentorship della Forex Gump e il valore che essi forniscono ai trader.

Una visione globale

Con il suo continuo successo, la Forex Gump mira a far crescere e sviluppare il marchio in tutta Italia e all’estero, con piani di espansione a Dubai, Londra e Parigi. L’obiettivo dell’accademia è quello di diventare un fornitore leader di formazione e tutoraggio nel settore del Forex e CFD a livello globale, aiutando i trader a raggiungere i propri obiettivi e a trasformare questa passione in un lavoro.