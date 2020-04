Fondi comuni, per Esma investitori retail pagano il 40% in più degli istituzionali

L’autorità di vigilanza europea sul mercato finanziario, la European Securities and Markets Authority (Esma), ha pubblicato il suo secondo rapporto annuale sui costi e le performance di fondi comuni e sicav per gli investitori retail. Nel 2018, come noto, le performance non sono state esaltanti; ma i costi sono rimasti stabili. In particolare, l’Esma ha voluto sottolineare che il conto da pagare per gli investitori al dettaglio rimane assai più elevato rispetto a quello riservato agli investitori istituzionali: un piccolo investitore paga mediamente il 40% dei costi in più rispetto alla controparte istituzionale.

I ritorni

Nel 2018 la performance media dei fondi è stata del +0,2%, contro una performance lorda dell’8,3% segnata nel 2017. L’Esma poi mette in guardia sull’anno in corso: “gli investitori in fondi devono prepararsi a significativi impatti” della crisi coronavirus “sui loro portafogli”.

I costi

Sul fronte dei costi il prelievo è rimasto “stabile ed solo diminuito marginalmente nel corso del tempo”. Per gli investimenti a un anno i costi sono stati dell’1,5% nel 2018 contro l’1,6% del 2017: “in caso di performance lorde basse, l’impatto dei costi sugli investitori retail è più elevato”.

In particolare, in Italia risultano particolarmente “cari” i fondi azionari: quelli tricolore, infatti, sono i più cari d’Europa (management fee intorno al 2%). I fondi azionari con i minori costi di gestione, invece, sono quelli domiciliati in Olanda: con una fee intorno all’1% il costo è dimezzato rispetto agli omologhi fondi aperti italiani.

Fondi attivi: confronto fra costi e rendimenti

Le performance dei fondi a gestione attiva nel 2018 hanno battuto quelle dei fondi passivi (che replicano un indice senza promettere una prestazione migliore). Tuttavia i maggiori costi dei fondi attivamente gestiti dai professionisti hanno completamente eroso il vantaggio in termini di performance, scrive l’Esma.

Pertanto, al netto dei costi (1,5% per i fondi azionari attivi contro lo 0,6% di quelli passivi), i fondi passivi hanno “vinto” il confronto nel 2018. Allargando l’orizzonte sul triennio la performance lorda dei fondi attivi è stata del 5,3% contro il 5% messo a segno dai fondi passivi.

Il commento

“In questo secondo rapporto annuale continuiamo a osservare l’alto impatto dei costi sui rendimenti finali cui sono sottoposti gli investitori al dettaglio sui loro investimenti in OICVM [fondi comuni e Sicav]. I costi pagati dagli investitori al dettaglio sono significativamente più alti di quelli pagati dagli investitori istituzionali, portando a rendimenti netti inferiori per questa categoria di investitori”, ha commentato Steven Maijoor, presidente del Capital Markets Union Action Plan.

“Il rapporto rileva inoltre che, nel periodo analizzato, a causa dei maggiori costi, i rendimenti netti sui fondi gestiti in modo attivo sono inferiori, in media, rispetto a quelli dei fondi a gestione passiva, ha aggiunto Maijoor.