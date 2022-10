FNA, la “grande famiglia” italiana dei compressori

In Italia sono 56 le aziende che producono compressori ma, tra queste, c’è un’eccellenza che riesce a coniugare un’impronta internazionale con un DNA familiare e a servire l’intero mercato di riferimento con le tecnologie più innovative in termini di sicurezza, affidabilità, risparmio energetico e silenziosità.

Il suo nome è FNA, gruppo multinazionale dal cuore tutto italiano, con oltre 70 anni di esperienza nel settore dell’aria compressa. FNA è nata nel 1948, quando Antonio Balma, conosciuto nel mondo come il padre dell’aria compressa, ha avviato a Torino una piccola fabbrica di compressori con il nome “BALMA Compressori”. Ora è il figlio Roberto Balma (Cavaliere del lavoro), che con la terza generazione porta avanti con dedizione, passione e orgoglio quella che può definirsi “the great family”, che mette al centro la persona in tutti e 3 i segmenti di mercato in cui l’impresa è posizionata: consumer, professional e industrial.

I numeri di FNA

Una grande famiglia formata da circa 1.300 dipendenti impiegati negli stabilimenti produttivi in Italia (Torino e Bologna), Francia (Parigi), Polonia, Portogallo, Regno Unito, Cina (Haiyan) e Stati Uniti (Rock Hill) che, annualmente, con oltre 1.500.000 compressori a pistoni e oltre 11.000 compressori a vite, soddisfano il fabbisogno di aria compressa del mercato nazionale e internazionale. Il 90% del fatturato del gruppo è infatti destinato fuori dai confini italiani verso 120 Paesi nel mondo. Questi numeri hanno permesso a FNA di diventare l’unico operatore mondiale nel settore che, nel corso della sua storia industriale, ha prodotto e distribuito nel mondo oltre 40.000.000 di compressori. Una professionalità talmente consolidata che l’80% della clientela dell’azienda lavora con FNA da oltre vent’anni. In particolare, nel 2003 FNA ha varcato i confini europei, con la fondazione dello stabilimento produttivo di Shanghai, diventando una delle prime società Italiane in Cina con capitale straniero al 100%.

L’offerta di FNA

Il Gruppo FNA non è solo una grande famiglia di persone e stakeholder, ma anche di brand e prodotti. Vanta la gamma più ampia e completa di soluzioni presenti sul mercato, che include compressori a pistoni lubrificati con potenze da 0,5 a 25 HP e oilfree da 0,5 a 3 HP, compressori rotativi a vite per l’utilizzo industriale da 2,2 a 315 kW, completamente made in Italy, e compressori professionali e industriali “oil-free”, utili ad esempio nella produzione di alimenti e bevande o all’industria chimico-farmaceutica, tra cui i compressori rotativi a spirale “scroll” da 2.2 a 7.5 kW e da 11 a 30 kW. A questi si aggiungono articoli per il trattamento dell’aria compressa, come essiccatori, filtri e altri accessori. Sono 6 i marchi appartenenti alla grande famiglia di FNA: Fini, Shamal, NU AIR, Power System, Dari e MedicAir.

Il rebranding di FNA

Le caratteristiche fondamentali di questa azienda sono state le protagoniste della nuova linea di comunicazione e risaltano in ogni dettaglio. FNA, infatti, possiede un nuovo logo a cui si aggiunge la firma della famiglia Balma, nuovi colori, nuove immagini. Un rebranding che ha coinvolto ogni aspetto, dal sito alle sedi italiane di Robassomero e Zola Predosa. Un cambio di immagine voluto e incentivato da Roberto Balma, Cavaliere del lavoro e Presidente e CEO dell’azienda, che ha portato FNA in una nuova fase del suo percorso, consolidando i valori e guardando al futuro.