FMI promuove l’India, “grande economia in più rapida crescita al mondo”

Il Fondo Monetario Internazionale ha alzato le previsioni di crescita dell’Asia per il 2024, rimanendo ottimista sulla crescita dell’India e sottolineando la necessità di maggiori stimoli da parte della Cina. La revisione al rialzo riflette i miglioramenti per la Cina, dove il FMI si aspetta che gli stimoli politici forniscano sostegno.

Il FMI prevede ora che l’economia asiatica crescerà del 4,5% quest’anno, con un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a sei mesi prima. Le previsioni per il 2025 sono rimaste invariate al 4,3%.

“Le prospettive per l’Asia e il Pacifico nel 2024 sono migliorate: ora ci aspettiamo che l’economia della regione rallenti meno di quanto previsto in precedenza, poiché le pressioni inflazionistiche continuano a dissiparsi”, ha scritto Krishna Srinivasan, direttore per l’Asia e il Pacifico del Fondo monetaria internazionale.