FMI: “aumentare le tasse ai più ricchi per ridurre disuguaglianze sociali”

Aumentare le tasse ai più ricchi per ridurre le disuguaglianze, generate dalla crisi pandemica. È l’appello rivolto dal Fondo monetario internazionale ai governi nazionali, che torna a raccomandare politiche fiscali per ridurre la forchetta di reddito tra i più ricchi e i più poveri e, quindi, i rischi di disordini sociali.

Secondo quanto riporta il capitolo 2 del Fiscal Monitor, anticipato in vista delle assemblee primaverili che si terranno, in modalità virtuale, la prossima settimana:

“la pandemia di coronavirus ha aggravato le disuguaglianze preesistenti nei redditi e nell’accesso ai servizi pubblici di base, come la sanita’ e la vaccinazione, tra gli Stati e al loro interno. Per fare in modo che tutti beneficino della ripresa e per rafforzare la fiducia nei governi, è necessario agire per ridurre le differenze. L’accesso ai vaccini e i progressi nella vaccinazione saranno determinanti” si legge.