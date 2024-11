FinTech, Trade Republic supera 1 miliardo di euro in interessi versati ai clienti

Trade Republic, la principale piattaforma di risparmio in Europa, ha versato oltre 1 miliardo di euro in interessi ai suoi clienti negli ultimi diciotto mesi, trasferendo integralmente il tasso BCE del 3,25%. Un risultato che sottolinea il suo impegno nel ridefinire il settore bancario e garantire ai risparmiatori europei rendimenti più equi sui propri depositi, sfidando lo status quo delle banche tradizionali. Ad annunciarlo è la stessa società fintech con una nota ufficiale.

Il traguardo di Trade Republic

In particolare, Trade Republic dal lancio dell’offerta di interesse a gennaio 2023, ha raggiunto un nuovo traguardo importante: sono stati versati ai clienti di tutta Europa oltre 1 miliardo di euro in interessi. Con questa iniziativa, Trade Republic sta imponendo un nuovo standard nel settore bancario, trasferendo integralmente ai clienti il tasso di interesse della BCE. Secondo gli ultimi dati della Banca Centrale Europea, la famiglia media europea perde oltre 700 euro all’anno a causa del mancato pagamento di interessi sui propri depositi liquidi.

Il vantaggio per i clienti

“Dalla fondazione di Trade Republic, abbiamo sempre perseguito l’obiettivo di creare l’offerta più equa per i cittadini europei. Trasferire integralmente ai nostri clienti il tasso di interesse della BCE, mentre tutte le altre banche trattengono una parte per sé, sottolinea questa strategia – afferma Christian Hecker, co- fondatore di Trade Republic – Con il nostro programma Saveback dell’1 per cento su tutti i pagamenti, i piani di accumulo in ETF gratuiti e un interesse del 3,25 per cento all’anno sui depositi non investiti, una nuova generazione di risparmiatori europei può ora gestire la propria intera vita finanziaria con Trade Republic”.

Il divario con le banche tradizionali

Secondo gli ultimi dati della BCE, in media una famiglia europea riceve solo lo 0,37 per cento di interessi all’anno. Allo stesso tempo, le famiglie europee detengono circa 5 trilioni di euro in depositi overnight sui propri conti. Fornendo un esempio concreto: in media una famiglia europea riceve un interesse annuale di soli 93 euro sui propri risparmi, ma in virtù dei tassi della BCE potrebbe riceverne oltre 700 euro in più, cosa che i clienti di Trade Republic già fanno. E l’Italia non fa eccezione.

La situazione degli italiani

“Secondo ACRI-Ipsos, il 63% degli italiani conserva i propri risparmi sul conto corrente, generando un rendimento pari a zero. Questo significa che 1.500 miliardi di euro sono bloccati in conti italiani infruttiferi. In Trade Republic, crediamo che ciò possa essere cambiato. Trasferendo integralmente ai nostri clienti il tasso BCE sui depositi, attualmente al 3,25 per cento annuo, stiamo dimostrando a milioni di europei che chiunque può guadagnare mentre risparmia” commenta Emanuele Agueci, Regional Manager per Italia, Irlanda e Baltici di Trade Republic.

Negli ultimi anni, Trade Republic è passata da una piattaforma di brokeraggio a una piattaforma di risparmio munita di licenza bancaria completa, includendo un conto fruttifero e una carta di debito che investe automaticamente l’1 per cento dei pagamenti in uno strumento finanziario a scelta, senza costi aggiuntivi. L’unione tra funzionalità bancarie e gli strumenti più efficienti per risparmiare e investire sottolinea la volontà dell’azienda di continuare a essere un motore di innovazione nel settore dei servizi finanziari in Europa.