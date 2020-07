FinTech: formazione e professione per preparare il futuro

“Siate affamati, siate folli”. Un discorso, quello di Steve Jobs agli studenti della Stanford University nel giugno del 2005, che è considerato un po’ il testamento del fondatore di Apple. Solo quattro parole che riassumono il pensiero di Jobs. Forse, il consiglio principale che emerge è quello di non fermarsi mai, in nessun ambito: né scolastico, né lavorativo perché la formazione rappresenta un pilastro fondamentale per un futuro professionista che mostra così uno sguardo sempre rivolto al cambiamento. L’evoluzione e l’innovazione tecnologica stanno, infatti, giocando un ruolo cruciale e stanno plasmando anche il mercato del lavoro, determinando di fatto un incremento nella ricerca dei cosiddetti profili Stem, ovvero quelli in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Secondo una recente indagine di Deloitte condotta in collaborazione con SWG e grazie al contributo di Monitor Deloitte, a questa crescita spesso non corrisponde, però, un incremento dell’offerta di risorse con un background di carattere scientifico e informatico: circa un’azienda su quattro (23%) non è riuscita a trovare questi profili quando necessari.

Nuove tecnologie, professioni finance: la relazione si intensifica. Ultimato il percorso universitario, la scelta di un master può fare la differenza per chi non ha ancora imboccato la strada lavorativa e assume ancora più importanza nell’era dell’innovazione. In particolare, negli ultimi anni si è rafforzato il legame tra nuove tecnologie e professioni del mondo finance: da qui è nata l’esigenza di creare dei corsi di formazione ad hoc, come Master executive in Corporate Finance, Fintech & Project Management organizzato dalla business school Masterandskills. L’obiettivo di questo master è quello portare sul mercato dei professionisti del settore, offrendo metodologie e strumenti operativi. Un tratto distintivo è la conoscenza delle dinamiche aziendali e societarie grazie a una continua e marcata collaborazione con le realtà imprenditoriali che operano in contesti internazionali. Grazie allo stretto rapporto con il mondo societario e ai puntuali feedback sui bisogni professionali delle aziende è stato strutturato il master. Un master che affronta anche tutte le tematiche legate alla sfera tecnologica.

Una full immersion di Corporate Finance e di FinTech concentrata in tre giornate. Ancora una volta Deloitte Consulting Team prende parte in maniera attiva al mondo della formazione, partecipando nel ruolo di professori a questo master con un modulo sviluppato in tre giornate. Dal bilancio bancario all’analisi della performance di impresa per poi affrontare i fondamentali della blockchain e fornire una overview sul mondo FinTech: questi i principali temi trattati nel corso delle lezioni.