Conto alla rovescia per i Fintech Awards Italia 2023, l’evento annuale sulla finanza tecnologica che si svolgerà venerdì 6 ottobre 2023 alle 14.00 a Villa Marigola a Lerici. All’evento, giunto alla sua terza edizione, saranno premiati i ceo che guidano le imprese che si sono maggiormente distinte in ambito: Euronext Growth Milan, equity crowdfunding, lending immobiliare, servizi alle imprese, open banking, servizi di pagamento, insurtech, sostenibilità ambientale e sviluppo informatico. Inoltre, i fondatori di tre startup innovative ad alto potenziale di crescita si presenteranno ai business angel e venture capital presenti. L’evento sarà co-condotto da Valentina Magri e da Marco Cigna, executive managing director di ProfessioneFinanza.

I Fintech Awards Italia sono partner ufficiali dei FinTech Germany Award, che dal 2016 è il maggiore evento del settore in Europa, i cui delegati consegneranno un award il prossimo 6 ottobre a Lerici a una piattaforma che digitalizza asset finanziari.

A chi si rivolgono i Fintech Awards Italia

L’evento, di cui Wall Street Italia è media partner, insieme a FinanzaOnline, Borse.it e Finanza.com, è rivolto agli operatori del settore fintech e a tutti coloro che lavorano nel settore dei servizi finanziari. I Fintech Awards sono organizzati da Augusto Vecchi (nella foto sopra), colui che per primo ha portato in Svizzera e in Italia il crowdfunding immobiliare, nonché fondatore e ceo di Italy Crowd.

Vecchi vede un settore fintech in grande fermento: “Legislatori, enti di vigilanza e la stessa Europa, stanno rivedendo e imponendo nuove normative da seguire, pena il blocco delle attività. Come per esempio con il nuovo regolamento europeo sul crowdfunding, che entrerà in vigore l’11 novembre 2023 e sta costringendo tutte le piattaforme, di equity e lending crowdfunding, ad adeguarsi alla nuova normativa con interventi piuttosto importanti, come l’innalzamento del capitale sociale, la governance sotto forma di cda, l’esternalizzazione del monitoraggio dei rischi aziendali, la descrizioni dei presidi prudenziali, l’implementazione del software della piattaforma, nonché i questionari d’ingresso (tipo Mifid) per gli investitori sofisticati e non sofisticati, il rating sui proponenti e sui relativi progetti da mettere in raccolta, ecc. Insomma, il 2024 sarà l’anno della svolta e si inizierà a scrivere un nuovo capitolo dell’era fintech che porterà le piattaforme (che avranno ottenuto le autorizzazioni) e i suoi attori, a consolidarsi e iniziare a scalare i mercati internazionali”.

I temi dell’evento

I Fintech Awards Italia saranno aperti da una tavola rotonda, in cui saranno affrontati argomenti di grande attualità con i seguenti relatori:

Stefano Busani , ceo di Spazio Professionista, che affronterà il tema “l’Intelligenza Artificiale opportunità e vantaggi per il settore fintech”;

, ceo di Spazio Professionista, che affronterà il tema “l’Intelligenza Artificiale opportunità e vantaggi per il settore fintech”; Federico Masi, ceo di FlowPay, che illustrerà le nuove frontiere dell’open banking;

ceo di FlowPay, che illustrerà le nuove frontiere dell’open banking; Leopoldo Onorato , ceo di Cyberment e Onorato Informatica, che illustrerà di cybersecurity e le conseguenze tangibili dei cyber attacchi nel settore fintech;

, ceo di Cyberment e Onorato Informatica, che illustrerà di cybersecurity e le conseguenze tangibili dei cyber attacchi nel settore fintech; Angelo Rindone , ceo di FolkFunding, che parlerà degli innovativi strumenti per le piattaforme di crowdinvesting;

, ceo di FolkFunding, che parlerà degli innovativi strumenti per le piattaforme di crowdinvesting; Benedetto Cosimo, avvocato dello Studio Legale Ughi e Nunziante, che farà il punto sul nuovo regolamento europeo sul crowdfunding.

I Fintech Awards Italia non saranno solo per gli operatori un’occasione di riconoscimento, ma anche per nuove conoscenze, sia a livello tecnico, sia umano. Innanzitutto, sarà colta l’attualità di alcuni temi che stanno animando il dibattito all’interno della fintech community.

Senza dimenticare il lato più umano della tecnologia: il networking, favorito da un aperitivo che si terrà tenuto nell’incantevole giardino della villa, in modo da permettere agli ospiti di poter interagire direttamente con i relatori, le aziende sponsor, i ceo premiati e gli innovativi startupper. All’evento hanno già confermato la loro partecipazione esponenti del mondo accademico e imprenditoriale, incubatori, acceleratori e attori del venture capital.

Chi c’è dietro ai Fintech Awards Italia

L’evento nasce dall’iniziativa di Augusto Vecchi, Andrea Gianninoni e Stefano Sardelli, che hanno pensato messo a disposizione le proprie competenze e l’ultratrentennale esperienza maturata sul campo decidendo di fondare K2 Capital, una società capace di offrire servizi altamente qualificati basati sulle più innovative tecnologie ad aziende e privati.

La storia professionale di ognuno dei tre è diversa: Andrea Gianninoni ha una grande esperienza nel settore immobiliare e della strategia d’impresa; Stefano Sardelli è stato un top banker che già nel 2016 ha ricevuto dal presidente della Repubblica il Premio Nazionale per l’Innovazione (Pni); Augusto Vecchi proviene dal mondo dell’editoria, della comunicazione e dell’innovazione. Inoltre, quest’ultimo ha alle spalle l’organizzazione di centinaia di fiere in decine di paesi in giro per il mondo.

Vecchi spiega: “Io e i miei soci di K2 Capital (Stefano Sardelli e Andrea Gianninoni), abbiamo messo insieme le nostre competenze e conoscenze per riuscire a coordinare i FinTech Awards Italia al meglio. Il mio ruolo di responsabile della comunicazione del principale evento della blue economy (Seafuture 6° edizione 2018) è stato propedeutico per ideare e gestire i FinTech Awards Italia, che ogni anno migliorano sempre più, sia dal lato degli enti o delle associazioni patrocinanti, ad esempio quest’anno abbiamo anche il supporto di Confindustria Liguria e Confindustria La Spezia, che si aggiungono a AssoFintech e ItalianTech Alliance, sia lato partner e sponsor, in primis Crédit Agricole Italia e Banca Valsabbina. Una difficoltà non banale è stata riuscire a portare a Lerici i vertici di queste imprese, associazioni e istituzioni… se per esempio l’evento fosse stato organizzato a Milano, sarebbe bastato aprire la porta e tutti sarebbero stati già là”.

Le storie di successo dei premiati

Vale la pena ricordare alcune storie di successo dei premiati alle scorse edizioni dei Fintech Awards Italia. Vecchi racconta: “Lo scorso anno abbiamo insignito l’award come “Miglior Proponente di Lending Immobiliare” a Gumpub srl, in questa edizione in qualità di Rubino sponsor (e quasi 6 milioni di fatturato). Quest’anno saranno loro a consegnare l’Award a Sandano Real Estate srl, che si è distinta per le sue raccolte lending sulla piattaforma Italy Crowd, ed è stata anche inserita come “caso di successo” nel 7° report sul Crowdfunding, redatto dal Politecnico di Milano. Mentre una vera storia di successo, oserei dire di grandissimo successo, è il premio che abbiamo consegnato nel 2022 alla piattaforma di lending Opyn, che proprio durante il nostro evento ha festeggiato il suo primo miliardo di euro erogato alle imprese”.

Come partecipare ai Fintech Awards Italia

Per partecipare ai Fintech Awards Italia 2023, basta prenotarsi tramite l’apposito form in calce al sito dedicato all’evento. Quest’ultimo è aperto a tutti, ma sarà data priorità nella partecipazione agli esponenti dei settori fintech e finanziario. I posti rimasti sono pochi e soggetti a selezione. Vi aspettiamo!