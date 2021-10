Fink (Blackrock): i prossimi unicorni saranno figli della rivoluzione verde

Dopo Bill Gates, anche Larry Fink, CEO e Chairman di Blackrock, ne è sicuro: i prossimi mille unicorni, ovvero società con capitalizzazione di mercato superiore al miliardo di dollari, opereranno nel campo del cambiamento climatico, terreno fertile per potenziali nuovi business.

“Sono convinto che i prossimi 1.000 unicorni non saranno motori di ricerca, né società operanti nel comparto dei media, bensì aziende che svilupperanno idrogeno verde, agricoltura verde, acciaio verde e cemento verde”, ha detto ieri Fink al Middle East Green Initiative Summit a Riyadh, in Arabia Saudita.

Il cambiamento climatico è un’opportunità di business incredibile, ha affermato Fink, perché affrontarlo richiederà la renite ogni segmento dell’industria dovrà essere reinventato.

“Arrivare a zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 richiederà una rivoluzione nella produzione di tutto ciò che produciamo e una rivoluzione in tutto ciò che consumiamo. Il processo di creazione di carburante, cibo e materiali da costruzione, con tutti i bisogni che abbiamo come umanità, deve essere reinventato”, ha detto Fink. “E questo richiederà una grande quantità di investimenti, una grande quantità di ingegno e una grande quantità di innovazione”.