Una raccolta netta che ha sfiorato i 900 milioni, con gli investimenti dei clienti che sono proseguiti senza soluzione di continuità. Questo in sintesi il febbraio di Fineco, che prosegue nel suo percorso di crescita costante, come rivelato dalla nota stampa diffusa dall’istituto di credito milanese.

I risultati del mese di Fineco

In particolare, nel mese di febbraio la raccolta netta si è confermata su livelli elevati, raggiungendo € 870 milioni ed evidenziando come la clientela stia proseguendo nei propri percorsi di investimento. L’asset mix vede infatti la componente gestita attestarsi a € 185 milioni, quella amministrata a € 1.045 milioni, mentre la diretta è pari a -360 milioni. Contemporaneamente accelera l’ampliamento della base clienti, con 9.938 nuovi clienti nel mese di febbraio che portano il totale a 1.500.028. I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di febbraio a € 16 milioni, un dato in crescita di oltre il 40% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 32 milioni. Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco, dichiara: