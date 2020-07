Fineco Bank: a giugno raccolta netta cresce del 28%. Acquisti oltre 8.000 nuovi clienti

A giugno la raccolta netta di Fineco Bank si conferma solida arrivando a quota 801 milioni di euro (+28% a/a). Così rende noto il gruppo guidato da Alessandro Foti secondo cui la componente gestita in crescita a tocca 598 milioni di euro (+34% a/a) pari al 75% del totale, mentre la componente amministrata è pari a -83 milioni, mentre la diretta è 286 milioni.

Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a 4,75 miliardi (+42% a/a), di cui 1,605 miliardi per la raccolta gestita (+13% a/a), 2,576 miliardi per la raccolta amministrata e 569 milioni per la raccolta diretta.

Fineco Bank: patrimonio totale cresce del 9%

Il Patrimonio totale del gruppo si è attestato a 82,6 miliardi di euro (+9% rispetto a giugno 2019). In particolare, le masse gestite nel Private Banking hanno superato 33 miliardi (+10% rispetto ai 30 miliardi di giugno 2019). La raccolta in “Guided products & services” si attesta a 491 milioni nel mese di giugno, portando il totale da inizio anno a 1.699 milioni (+6% a/a).

Nel mese di giugno inoltre, si legge nella nota, sono stati acquisiti 8.028 nuovi clienti. Al 30 giugno 2020 i total financial asset relativi ai nuovi conti aperti sono mediamente più elevati del 42% rispetto a quelli acquisiti nei primi 11 mesi del 2019, prima cioè dell’annuncio dello smart repricing sui servizi banking. Il numero dei clienti totali al 30 giugno 2020 è 1.359.260 (+3,1% a/a).

Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: