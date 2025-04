Fineco apre nuovo centro a Siena e punta su consulenza di qualità

Fineco incrementa la sua presenza in Toscana con l’inaugurazione di un nuovo Fineco Center a Siena. Si tratta del 35° presidio regionale, nato per accogliere la crescita della squadra coordinata da Falugiani e Galasso, oggi composta da undici consulenti finanziari. A rafforzare il team anche l’ingresso di Giuliano Barbucci, ex direttore di filiale di Mps con oltre 15 anni di esperienza nel wealth management. Un’espansione che conferma l’interesse della banca per il vivace tessuto economico senese e la volontà di attrarre nuovi talenti.

Il nuovo Fineco center a Siena

In particolare, secondo quanto comunicato dall’istituto, Fineco rafforza la propria presenza in Toscana inaugurando a Siena un nuovo Fineco Center, in Via Massetana Romana 10. I nuovi uffici rispondono all’esigenza di ampliare gli spazi a disposizione della squadra coordinata dall’Area Manager Stefano Falugiani e dal Group Manager Arcangelo Galasso, in cui operano undici consulenti finanziari. Il team si è inoltre rafforzato di recente con l’ingresso di un nuovo professionista Giuliano Barbucci: dopo un’importante esperienza di oltre 15 anni di esperienza in Monte dei Paschi di Siena nel ruolo di direttore di filiale, Barbucci ha scelto Fineco per proseguire nel proprio percorso di crescita professionale.

L’obiettivo qualità nella consulenza

“Siamo orgogliosi di accogliere un professionista come Giuliano, che fornirà un valido supporto alla nostra squadra grazie a un network già consolidato con il territorio e alla solida esperienza nella gestione della clientela di fascia alta. Continuiamo il nostro impegno di crescita sul territorio senese, caratterizzato da un vivace tessuto imprenditoriale, confermandoci attrattivi verso i migliori talenti sul mercato, a cui offriamo tutto il supporto e gli strumenti necessari per poter rispondere al meglio alle esigenze dei clienti”, commenta Stefano Falugiani.

I numeri della banca

Con un patrimonio nel Private Banking di € 68,7 miliardi al 31 marzo 2025, Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria. La rete dei consulenti Fineco, guidata da Mauro Albanese, vicedirettore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking, conta oltre 3.000 professionisti in tutta Italia.