Fineco: alla fine di agosto la raccolta tocca il livello di tutto lo scorso anno

Non si ferma la corsa alla raccolta per Fineco. Alla fine di agosto la raccolta netta realizzata dalla rete di consulenti finanziari e dalla banca ha raggiunto i 5,8 miliardi di euro da inizio anno, attestandosi già sui livelli registrati nel corso di tutto il 2019, di cui 2,3 miliardi fanno riferimento alla raccolta gestita (+46% a/a), 2,7 miliardi alla raccolta amministrata e 0,8 miliardi di raccolta diretta.

Il dato della raccolta, riferito al solo mese di agosto, ottenuto senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo, supera i 377 milioni di euro riflettendo la stagionalità tipica del mese e scontando 231 milioni di versamenti fiscali da parte della clientela. Nel dettaglio ad agosto la raccolta gestita si attesta a 81 milioni, la raccolta amministrata è pari a 23 milioni, mentre la diretta è pari a 273 milioni.

Ad agosto è proseguita anche la crescita strutturale del brokerage, sostenuta dalla rivisitazione dell’offerta e ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma. I ricavi stimati per il mese di agosto sono circa 13,4 milioni di euro, +11% rispetto a un anno fa. Da inizio 2019 i ricavi stimati sono circa 160,2 milioni, +88% a/a.

“Il dato di raccolta di agosto, coerente con la stagionalità del periodo estivo, mostra come Fineco sia sempre più considerata la banca di riferimento per tutte le proprie necessità finanziarie da parte della propria clientela. L’incremento dei versamenti fiscali, infatti, è nettamente superiore rispetto al dato nazionale, confermando ulteriormente la preferenza da parte della clientela per una soluzione che offre da un unico conto servizi di banking, credit, brokerage e investimento.

La continua crescita dei ricavi da brokerage va nella stessa direzione, confermando l’ampliamento della base di investitori attivi che sfruttano la nostra piattaforma per interagire direttamente con i mercati” ha dichiarato Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco.