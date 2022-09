Fineco: ad agosto raccolti 343 milioni di euro da 6.734 clienti

Come Banca Mediolanum, Anima sgr e Azimut Holding, anche Fineco Bank in agosto ha registrato una raccolta netta positiva, per 343 milioni di euro, portando il totale della raccolta netta da inizio anno a quota 7 miliardi di euro, in linea con il 2021. Questo dato, nonostante sia in rallentamento rispetto al mese di luglio, conferma la solidità del percorso di crescita della banca, anche in un mese storicamente caratterizzato dalla stagionalità estiva e da un netto aumento delle imposte pagate dalla clientela rispetto allo scorso anno.

Anche nel caso di Fineco, la raccolta è stata guidata dalla componente gestita per il 75% con 257 milioni di euro, che hanno portato il totale della raccolta gestita dal gruppo da inizio anno a 2,3 miliardi di euro, seguita dall’amministrata per 156 milioni di euro e dalla raccolta diretta, in contrazione a 70 milioni di euro. Su quest’ultima componente si è concentrato l’effetto delle scadenze legate al pagamento delle imposte, salite a 431 milioni di euro nel mese rispetto a 190 milioni di euro versati dalla clientela nell’agosto 2021.

I ricavi del brokerage nel mese di agosto sono stimati a 14 milioni di euro, circa il 30% in più rispetto alla media dei mesi di agosto 2017-2019, che hanno portato la stima dei ricavi da inizio anno a circa 134 milioni di euro.

La divisione di asset management (Fineco Asset Management, Fam) nel mese di agosto ha registrato circa 147 milioni di euro di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per i prodotti in delega della famiglia Fam Series. La raccolta progressiva al 31 agosto 2022 si attesta di conseguenza a 1,7 miliardi di euro per le classi retail e a 1,6 miliardi di euro per quelle istituzionali, portando le masse complessive di Fineco Asset Management a 25,6 miliardi di euro così suddivisi: 15,3 miliardi di euro nella componente retail (+11% anno su anno) e 10,3 miliardi di euro in quella istituzionale (+39% anno su anno). L’incidenza della componente retail rispetto al totale delle masse gestite dalla Banca è salita al 29% rispetto al 26% di un anno fa.

Il patrimonio totale della banca si porta così a 106 miliardi di euro, con una crescita del 2% rispetto ad agosto 2021. In particolare, le masse del private banking si attestano a 45,6 miliardi di euro, sostanzialmente in linea rispetto a un anno fa.

Va infine segnalato come nel mese di agosto 2022 siano stati acquisiti 6.734 nuovi clienti, confermando il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata ad investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 31 agosto 2022 è salito di conseguenza portato a 1.462.357.

Il commento del ceo di Fineco

Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco, ha dichiarato: