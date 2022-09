Banca Mediolanum: raccolta positiva in agosto, trainata dal gestito

Banca Mediolanum nel solo mese di agosto ha raccolto 541 milioni di euro, che portano la raccolta da inizio anno a quota 8 miliardi di euro, trainata dal risparmio gestito nonostante le condizioni di mercato turbolente.

In agosto infatti la raccolta netta è stata di 291 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a 5,38 miliardi di euro, leggermente inferiore allo scorso anno (6 miliardi di euro). 298 milioni provengono dal risparmio gestito, di cui 293 milioni da fondi comuni e polizze unit-linked, erosi dalla raccolta negativa per 7 milioni sul risparmio amministrato.

Alla raccolta netta si aggiunge il canale creditizio: ad agosto sono stati erogati 237 milioni di finanziamenti, che hanno portato il totale di finanziamenti erogati da inizio anno a quota 2,525 miliardi di euro, leggermente superiore ai 2,519 miliardi di euro erogati nel 2021.

Infine, 13 milioni sono stati raccolti tramite i premi delle polizze di protezione, che portano il totale da inizio anno a 118 milioni di euro, superiore ai premi raccolti lo scorso anno (105 milioni di euro).

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, commenta:

“Nonostante le tensioni geopolitiche e finanziarie, proseguite anche nel mese estivo di agosto, il lavoro dei nostri family banker ha continuato a produrre ottimi risultati nell’accompagnare le famiglie nella gestione dei loro risparmi. Con il supporto degli esclusivi servizi automatici di investimento di Banca Mediolanum, i nostri clienti beneficiano anche questo mese dell’ingresso graduale nel mercato azionario, come dimostrano i 298 milioni di raccolta netta gestita, 3,8 miliardi da inizio anno. La raccolta totale si attesta quindi a 291 milioni, anche per effetto di scadenze fiscali dei clienti italiani che hanno generato pagamenti in uscita dai conti correnti per 300 milioni di euro. Il business del credito è in linea con le erogazioni alla clientela dello scorso anno di circa 2,5 miliardi ad agosto, ed i premi delle polizze protezione sono da inizio anno in crescita del 12% rispetto al 2021. Continueremo a lavorare a ritmo incessante, anche grazie alle nuove iniziative di valore dei prossimi mesi dedicate ai nostri clienti e all’acquisizione di nuova clientela, affinché prosegua il trend di crescita che ci contraddistingue”.