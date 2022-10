Fineco: a settembre raccolta netta pari a 515 milioni di euro

Robusta la raccolta netta nel mese di settembre per Fineco Bank, pari a 515 milioni di euro: superiore ai 343 milioni di euro dello scorso agosto. L’asset mix vede la componente gestita attestarsi a 223 milioni di euro e quella amministrata a 412 milioni nel mese. La raccolta diretta segna una flessione di 120 milioni, mentre i ricavi del brokerage nel mese di settembre sono stimati a 15 milioni, circa il 30% in più rispetto alla media mensile del periodo 2017-2019. La stima dei ricavi da inizio anno è di circa 149 milioni.

I numeri di Fineco

A settembre Fineco Asset Management (FAM) ha registrato circa 202 milioni di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per i nuovi prodotti rivolti agli investitori prudenti caratterizzati da un’elevata protezione. La raccolta progressiva al 30 settembre 2022 è pari a 1,9 miliardi per le classi retail e a 1,6 miliardi per quelle istituzionali, portando le masse complessive di FAM a 24,5 miliardi, di cui 14,8 miliardi nella componente retail (+6% anno su anno) e 9,7 miliardi in quella istituzionale (+27% anno su anno).

L’incidenza della componente retail rispetto al totale delle masse della banca è salita al 29% rispetto al 26% di un anno fa. Il patrimonio totale è pari a 102.9 miliardi, sostanzialmente in linea rispetto a settembre 2021. In particolare, le masse del private banking si attestano a 43,2 miliardi.

Infine per quanto riguarda i nuovi clienti, a settembre Fineco ne acquisisce 9.264, confermando il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata a investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2022 si è attestato a 1.468.434. Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco, dichiara: