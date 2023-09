Come risparmiare 100 euro a settimana. I consigli per raggiugere l’obiettivo

L’inflazione in Europa continua a rimanere alta. Secondo una stima flash di Eurostat, nel mese di agosto è stata al 5,3%. Gli esperti prevedono che per quanto riguarda i prodotti alimentari, alcolici e tabacco il tasso più alto possa essere ad agosto, (9,8%, rispetto al 10,8% di luglio), seguito dai servizi (5,5%, rispetto al 5,6% di luglio). Indubbiamente l’inflazione si fa sentire nel momento in cui i consumatori vanno a fare la spesa: la maggior parte delle famiglie hanno delle difficoltà ad arrivare a fine mese. In questo contesto generalizzato di aumento dei prezzi è possibile risparmiare?

Come si possono muovere i consumatori per riuscire ad arrivare più agevolmente a fine mese. Il sito Fox Business ha raccolto i consigli di alcuni esperti, che permettono di arrivare a risparmiare fino a 100 euro la settimana. Vediamo quali sono.

Risparmiare cambiando i posti dove fare acquisti

Quando si va a fare la spesa è bene guardarsi un po’ intorno. Non sempre i negozi sotto casa o vicino al lavoro sono i più convenienti. Sono negozi in cui ti senti a tuo agio, perché li conosci bene. Ma non è detto che applichino i prezzi migliori.

Cambiare posto dove fare compere non vale esclusivamente quando si acquistano dei generi alimentari. Questa soluzione può essere applicata anche quando si acquistano dei vestiti e altri articoli essenziali per la casa.

Le attività per la settimana

Per risparmiare è necessario programmare. Il primo passo per riuscire a spendere meno euro è prendere in considerazione gli impegni che si hanno in settimana: organizzando al massimo la propria agenda è possibile risparmiare del denaro. Ad esempio per andare al lavoro è possibile prendere i mezzi pubblici o chiedere di poter lavorare in smart working da casa, se l’attività lo consente.

L’obiettivo di fondo è quello di riuscire a risparmiare sulle spese discrezionali e bilanciare con le varie esigenze.

Le uscite con gli amici

Per riuscire a risparmiare è possibile, ad esempio, gestire al meglio il tempo libero. Invece di uscire è possibile essere creativi, trascorrendo del tempo insieme agli amici a casa, magari preparando una cena.

Invece di andare in pizzeria o al ristorante, è possibile valutare l’ipotesi di fare una passeggiata in un parco.

Risparmiare sui servizi in abbonamento

Spotify e Netflix sono solo due dei tanti abbonamenti mensili che vengono addebitati ogni mese. In questo caso è importante analizzare quali abbonamenti vengono realmente utilizzati e di quali è possibile fare a meno.

Per sapere come muoversi è sufficiente sospendere per un mese un abbonamento e vedere se i servizi che non si hanno più mancano. Se a fine mese ti accorgi di essere riuscito a farne a meno, puoi benissimo risparmiare su quel determinato costo.

Servizi in outsourcing

Un’analisi davvero interessante riguarda i servizi che vengono utilizzati regolarmente. Una loro pianificazione può servire ad utilizzarli di meno. Ma soprattutto può far capire se siano realmente necessari e quindi, eventualmente, eliminarli dal budget mensile.

Un esempio in questo senso può essere costituito dal lavaggio dell’automobile, che può essere fatto in completa autonomia. O evitando di portare i vestiti in tintoria per farli stirare o andando a ritirare la spesa invece di farsela consegnare.

Attenzione alle bollette

Sono molte le famiglie che, in questo periodo, si ritrovano a dover pagare delle bollette dell’elettricità molto alte.

I consumi possono essere ridotti, ad esempio, spegnendo le luci nelle stanze nelle quali non ti trovi, limitando l’uso dei ventilatori o dei condizionatori. Ma soprattutto riducendo al minimo l’uso di elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie. Spostando, magari, il loro uso a tarda serata.

Risparmiare sulle comodità

Uno degli altri aspetti sui quali ci si può concentrare per risparmiare denaro è il budget alimentare. Quello relativo al cibo è uno dei costi più variabili ogni mese.

Nel caso in cui venga ordinato del cibo da asporto o si decida di mangiare regolarmente in un ristorante, andare a ridurre questa spesa è un modo rapido e veloce per risparmiare molto tempo. È importante, anche in questo caso, pianificare i pasti per la settimana in modo da riuscire ad ottimizzare la spesa. In questo caso si può riuscire a risparmiare anche 100 euro alla settimana.