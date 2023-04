Figli, sei economicamente pronto ad averne?

È inutile negarlo: avere dei figli cambia la vita radicalmente. È un’emozione immensa, difficilmente colmabile. Ma quando in casa arriva un bimbo è sempre importante prendere in considerazione l’aspetto economico. Un figlio richiede molte attenzioni, molte delle quali hanno un risvolto economico. L’importante è arrivare al grande giorno preparati sotto tutti gli aspetti: emotivi, fisici, ma anche finanziari. Più che altro per non ritrovarsi senza soldi da un momento all’altro.

Senza dubbio il primo passo da effettuare è tentare di usufruire di tutte le agevolazioni economiche introdotte dal Governo nel corso degli ultimi tempi: bonus bebè, bonus nido ed assegni familiari.

Il secondo passo, che è necessario fare nella vita di tutti i giorni, è risparmiare, magari anche solo con un po’ di accuratezza. Nel caso in cui si abbia intenzione di avere più figli, si possono acquistare degli abiti neutri, che possano essere indossati sia dai maschietti che dalle femminucce.

Figli, alcune accortezze per risparmiare

Quando si ha in programma di avere dei figli è bene iniziare a pensare, fin da subito all’aspetto economico. Per difendere il proprio portafoglio, una buona abitudine potrebbe essere quella di non perdere di vista le promozioni dei supermercati e dei negozi per bambini: periodicamente sono proposte delle promozioni sui beni di prima necessità, come gli omogeneizzati ed i pannolini. Iscriversi, eventualmente ai vari servizi di newsletter e SMS può essere utile per non perdere queste promozioni.

Uno degli errori in cui incappano molti genitori è l’acquisto di vestiti di marchi famosi: i bambini crescono in fretta ed il rischio è quello di spendere molti euro per degli abiti messi solo e soltanto due volte. Prima del parto, poi, potrebbe essere utile preparare pranzi e cene per le prime settimane dopo la nascita del bambino: questo permette di evitare di spendere troppi soldi extra in pasti d’asporto, che potrebbero diventare indispensabili nel momento in cui non riuscirete a cucinare.

I prodotti di seconda mano non devono essere disdegnati, soprattutto per i più costosi. Tra questi ci rientrano il trio ed il seggiolino per l’automobile. Una volta terminato di usare un prodotto, rivendetelo ai mercati dell’usato: i soldi ricavati potrebbero anche essere pochi, ma sempre meglio che buttare via tutto nella spazzatura.

Nel momento in cui si avvicina il parto potrebbe essere utile compilare una lista indicando tutto quanto è necessario preparare in casa, prima dell’arrivo del bambino. Se questa diventa, poi, un’abitudine, anticipando quanto vi servirà successivamente, riuscirete ad avere un’idea di quello che dovrete spendere nel corso dei mesi successivi.

Prepararsi finanziariamente all’arrivo di un bambino

Quando arriva un bambino si è sempre presi tra mille pensieri e diecimila cose da fare. Abbiamo quindi preparato un breve elenco di cose fare, dal punto di vista economico, per predisporre al meglio l’arrivo del nuovo membro della famiglia.