Avvio d’anno sotto il segno della riorganizzazione per Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram ISPB). L’obiettivo è favorire un progressivo passaggio generazionale, oltre ad una sempre maggiore valorizzazione del talento femminile, nonché ad un presidio del territorio ancora più capillare.

Tra le novità, da primo gennaio, dunque, il ruolo di Area Manager Fideuram, per molti anni ricoperto da Maurizio Boscariol, 65 anni, che rimane in struttura con altro ruolo di rilievo, è stato affidato a Loris Ventura, già Area Manager Emilia-Romagna.

Marco Avondoglio (ex Area Manager Bergamo) è chiamato a ricoprire il ruolo di Area Manager Fideuram dell’Emilia-Romagna e al suo posto viene nominato il nuovo Area Manager Roberto Palmieri.

Sono stati inoltre nominati quattro nuovi Divisional Manager e 26 Regional Manager sul territorio nazionale, selezionati ponendo particolare attenzione alla crescita dei giovani manager ed alla valorizzazione del talento femminile. Tra questi spicca Carla Giorgia Fioccone (nella foto), che ricoprirà il ruolo di Divisional Manager nella rete Sanpaolo Invest del Piemonte.

In IW Private Investments la struttura vede 8 Area Manager distribuiti sul territorio nazionale, supervisionati dal Responsabile Coordinamento Commerciale AM, Massimo Giacomelli.

Chi è Fideuram ISPB

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima private bank in Italia e tra le prime nell’area euro, con 332,1 miliardi di masse in gestione e 6.575 professionisti.

Appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo ed è specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria, per soddisfare le esigenze finanziarie, previdenziali e assicurative dei suoi clienti. Si focalizza principalmente sui segmenti di clientela private e High Net Worth Individual (HNWI) e offre specifici servizi aggiuntivi ai clienti con un patrimonio elevato, attraverso risorse specificamente dedicate alla tutela e alla gestione nel tempo dell’intero patrimonio.