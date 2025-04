Fideuram cresce ancora: 141 nuovi private banker nel primo trimestre 2025

Cala il sipario sull’edizione 2025 del Salone del Risparmio, appuntamento simbolo dell’industria del risparmio gestito, ideato e organizzato da Assogestioni, una fucina di idee e innovazione per uno dei settori chiave per la crescita dell’economia del Paese. Si conclude oggi, di fatti, la XV edizione della kermesse, che si conferma come appuntamento imprescindibile per il settore. Durante i tre giorni di conferenze ed eventi, il Salone ha registrato la partecipazione di oltre 15mila visitatori.