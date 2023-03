Fideuram, Andrea Favero entra nel team

Andrea Favero entra a far parte del team di Fideuram, una delle più importanti reti di gestione del patrimonio in Italia. La notizia è stata diffusa dalla stessa azienda, che ha manifestato grande entusiasmo per l‘ingresso di un professionista di provata esperienza e competenza. Fideuram è una delle principali reti italiane di gestione del patrimonio, con filiali in tutta Italia.

Andrea Favero, finora head of digital distribution Italy di BlackRock, entra nel team come consulente esperto in gestione patrimoniale. La sua carica in Fideuram prevede di gestire un portafoglio di clienti, fornendo loro consulenza professionale su come investire e gestire i loro beni. In un comunicato stampa, Andrea Favero ha dichiarato:

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Fideuram e di poter portare le mie competenze al servizio dei clienti. Spero di poter offrire un servizio di qualità e affidabile, che sia all’altezza delle aspettative dei clienti”.

Fideuram, per la sua parte, ha espresso grande soddisfazione per l‘ingresso di Andrea Favero nella propria squadra, sottolineando l‘importanza del suo contributo in termini di esperienza e competenza.