Festival di Sanremo 2023, quanto guadagna Francesca Fagnani?

In questi giorni non si fa altro che parlare di lei: Francesca Fagnani, che sarà co-conduttrice stasera della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. A spiegarci chi sia è lo stesso Amadeus, direttore artistico della kermesse musicale, che l’ha definita “una giornalista bravissima”.

Francesca Fagnani è nata a Roma il 25 novembre 1978 e da diversi anni è sulla cresta dell’onda. Sono diventate celebri le sue inchieste – con tanto di interviste pericolose – agli Spada e ai Casamonica, che hanno permesso di mettere in mostra il suo carattere forte e una certa scaltrezza giornalistica. Non si hanno, invece, molte informazioni sulla sua famiglia di origine, anche se lei stessa ha ammesso di essere molto legata ai suoi genitori. Purtroppo la mamma è venuta a mancare qualche anno fa.

Una fotografia di Francesca Fagnani

Laureata in Lettere alla Sapienza di Roma, Francesca Fagnani ha successivamente conseguito un dottorato in Filologia dantesca. Nel 2001 ha avuto inizio la sua carriera giornalistica, quando ha ottenuto un prestigioso tirocinio presso la sede di New York della Rai. In questa sede ha avuto l’opportunità di maturare le prime esperienze come giornalista e soprattutto di affinare la conoscenza dell’inglese. Una volta tornata in Italia la carriera è definitivamente decollata, conseguendo un successo dopo l’altro.

Francesca Fagnani si è poi ristabilita a Roma, dove ha cominciato a lavorare in televisione. In uno dei primi programmi che ha condotto, il cui titolo era “Il Prezzo”, dedicava ampio spazio alle interviste ai giovani, che stavano scontando la pena in un carcere minorile, a seguito di alcuni reati legati alla criminalità organizzata.

Ha raggiunto la popolarità, però, come conduttrice del programma “Le Belve,” che è stato realizzato nel corso del 2018 insieme ad altri autori. La trasmissione è stata mandata in onda sul Nove per le prime tre stagioni, quelle del 2018 e 2019, per poi passare su Rai 2 dal 2021. Le sue seguitissime interviste sono state anche oggetto di esilaranti imitazioni da parte di Fiorello.

Dal 2013 ha una relazione con il giornalista Enrico Mentana, di circa vent’anni più grande di lei. Questa love story, fin da subito, è stata circondata da molte polemiche perché si mormorava che Mentana avesse lasciato l’ex moglie, Michela Rocco di Torrepadula, con la quale ha due figli, proprio per Fagnani. Nel corso degli anni la Rocco di Torrepadula, in molte occasioni, ha lanciato delle frecciatine verso la giornalista, che accusa di averle rubato il marito e di averlo allontanato dai figli.

Il cachet di Sanremo

Il riconoscimento professionale, generalmente, è seguito anche da quello economico. Il cachet, che spetta a Francesca Fagnani, non è molto distante rispetto a quello che è spettato, nel passato, ad altre colleghe che hanno partecipato attivamente al Festival di Sanremo, se si esclude il caso di Chiara Ferragni. Per Francesca Fagnani è previsto un cachet che si aggira intorno ai 25 mila euro.