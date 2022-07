Fed, si scommette su maxi-stretta dei tassi da 100 punti base

In questo momento, l’inflazione resta l’unica preoccupazione dei banchieri centrali, tanto che in questi giorni si sono susseguite alcune dichiarazioni di membri Fed che considerano possibile un rialzo da 100 punti base. In tal senso si sono espressi Raphael Bostic (non votante) e Mary Colleen Daly (non votante) con il primo che ha affermato che “tutto è in gioco” e la seconda che considera 100 punti base “nel range delle possibilità”.

Lo scorso 15 giugno per fermare la corsa dell‘inflazione, la banca centrale degli Stati Uniti d’America, la Federal Reserve, ha alzato di 75 punti base all’1,5%-1,75% i tassi di interesse sui Fed funds, i fondi di riserva che le banche statunitensi sono obbligate a detenere sotto forma di depositi presso la stessa Fed. Si è trattato dell’aumento più energico dal 1994.

La Bce potrebbe rallentare il passo della stretta

Nel Vecchio Continente la Bce si muove su tutt’altri scenari: la crisi energetica che non accenna a trovare sbocchi e la recessione spaventano gli investitori e suggeriscono che Francoforte potrebbe rallentare il passo della stretta. In particolare, Nomura prevede sei aumenti dei tassi per un incremento complessivo di 175 punti base entro marzo 2023. Tuttavia, con il protrarsi della recessione attesa, si prevede un taglio dei tassi di 25 punti base a giugno.