Fed: il fenomeno “meme stock” ha un impatto sulla stabilità finanziaria

Anche la Federal Reserve, dopo i clamorosi casi di GameStop e AMC, ha dovuto occuparsi di Reddit e di meme stock nel suo ultimo rapporto biennale sulla stabilità finanziaria. Sì, l’impatto di queste bolle alimentate dal coordinamento social di giovani investitori, ha ancora un impatto “limitato”, secondo la Fed, ma deve essere “monitorato” con attenzione. Non solo: le istituzioni finanziarie dovrebbero iniziare a mettere in conto il fenomeno meme stock con “episodi di elevata volatilità più frequenti che potrebbero richiedere ulteriori passi per assicurare la resilienza del sistema”.

Anatomia di una bolla finanziaria “social”

“I social media possono contribuire alla costruzione di una echo chamber all’interno della quale i piccoli investitori si trovano a comunicare più frequentemente con altri con interessi e punti di vista simili, rafforzando così le loro opinioni, anche se queste opinioni sono speculative o di parte”, ha affermato la Fed per spiegare gli effetti di Reddit sui mercati.

Gli elevati livelli di debito e l’utilizzo delle opzioni come mezzo di scommessa sui mercati espongono le giovani generazioni di investitori a perdite elevate nel caso di crolli sui mercati. “Gli episodi di elevata propensione al rischio possono continuare ad evolversi con l’interazione tra i social media e gli investitori al dettaglio possono essere difficili da prevedere”, si legge sul rapporto della Fed, le conseguenze potrebbero farsi “destabilizzanti” se “l’elevata propensione al rischio tra gli investitori retail si ritirasse rapidamente a livelli più moderati”. Ciò provocherebbe una contrazione dei prezzi su alcune azioni “meme” popolari con perdite concentrate nelle mani di ha perso la sua scommessa sui titoli ormai del tutto slegati dai fondamentali.