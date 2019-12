Febbre Fintech: Chime ora vale $ 5,8 miliardi (quattro volte il valore di marzo)

Le banche digitali diventano sempre più attraenti agli occhi degli investitori. Una dimostrazione arriva dalla statunitense Chime che, dopo aver raccolto $ 500 milioni nell’ultimo round di finanziamenti, ora vanta una valutazione di $ 5,8 miliardi, quattro volte circa il valore dello scorso marzo ($ 1,5 miliardi ).

Il balzo in avanti della valutazione sottolinea non solo l’interesse degli investitori nelle fintech ma mostra anche che per start-up selezionate, enormi quantità di denaro sono ancora disponibili, nonostante lo scetticismo mostrato nei confronti di Uber e WeWork.

I $ 500 milioni raccolti nell’ultimo round di finanziamenti, guidato da DST Global, rappresentano il più grande investimento singolo per una banca digitale. Un valore che brucia il precedente record di $ 400 milioni detenuto dalla società brasiliana NuBank.

I proventi del round di finanziamento saranno utilizzati per assumere più dipendenti e costruire nuovi prodotti finanziari. Il gruppo non disdegna inoltre possibili acquisizioni nel settore fintech.

“È una combinazione di fattori”, ha affermato Chris Britt, CEO di Chime Bank, parlando del successo dell’ultimo round di raccolta fondi. “L’opportunità di migliorare il modo in cui funziona il sistema bancario in America è enorme. A questo si aggiunge che abbiamo creato una suite di prodotti strategici per un ampio segmento della popolazione “

In base stime, la banca raggiungerà un fatturato stimato di $ 300 milioni, in gran parte generato dalle commissioni sulle carte di debito, il che significa che la sua valutazione è circa 20 volte le entrate, una metrica comunemente usata per le start-up. La banca inoltre aggiunge circa 150.000 utenti di depositi diretti al mese, secondo fonti sentite dalla CNBC.

Per gli addetti ai lavori Chime ha un’economia unitaria relativamente interessante, il che significa che i ricavi generati da ciascun cliente alla fine superano il costo per acquisirli. Il gruppo raggiunge il pareggio su un cliente in meno di un anno.