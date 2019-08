Famiglie Usa affondano nei debiti pur di restare nella middle class

La classe media americana si sta indebitando sempre di più nel tentativo di avere uno stile di vita che non riesce più a mantenere per via di salari stagnanti.

È quanto si legge in un articolo del Wall Street Journal, nel quale si evidenza che il debito dei consumatori Usa, al netto dei mutui, è salito ai massimi storici di $ 4 mila miliardi.

Mentre auto, università, case e cure mediche diventano sempre più costosi – si legge nell’articolo – i redditi, nonostante un recente aumento, sono rimasti in gran parte stagnanti per due decenni.

La fetta più grossa dei debiti, ad eccezione dei mutui, è rappresenta da quello studentesco: lo scorso anno ha toccato circa $ 1,5 trilioni, superando tutte le altre voci di debito al consumo. Nel frattempo, il debito auto è aumentato di quasi il 40% a $ 1,3 trilioni.

