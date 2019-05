Fake news ed elezioni: Facebook rimuove 23 pagine in Italia

Le elezioni europee sono entrate nel vivo e Facebook ha già provveduto a rimuovere dal social network ben 77 gruppi che hanno violato le regole imposte da Zuckerberg e soci.

La rimozione è avvenuta dopo che Avaaz, o non governativa americana, circa dieci giorni fa aveva segnalato al social network più di 500 pagine fake. Un’indagine quella di Avaaz che ha coinvolto sei paesi tra cui non solo Italia, ma anche Germania, Regno Unito, Francia, Polonia e Spagna.

Gli attivisti hanno scoperto e segnalato 550 pagine o gruppi e 328 profili seguiti da circa 32 milioni di persone, colpevoli di diffondere contenuti volutamente deviati rispetto alla realtà, ottenendo 67,4 milioni di interazioni (commenti, condivisioni o semplici ‘like’) negli ultimi tre mesi. Dalle segnalazioni poi Facebook è passata ai fatti rimuovendo in totale 77 pagine.

La Polonia ha il maggior numero di pagine rimosse ossia 27, mentre l’Italia dopo 104 pagine e 8 gruppi Facebook segnalati da Avaaz, seguiti da oltre 18 milioni e con 23 milioni di interazioni negli ultimi tre mesi, solo 23 e oltre la metà delle quali a sostegno di Lega e Movimento 5 stelle. Come spiega Luca Nicotra, senior campaigner di Avaaz.

“Il nostro report mostra per la prima volta lo tsunami di disinformazione che sta colpendo l’Europa in vista del voto. L’indagine è ancora in corso ed è la prima volta che Facebook agisce prima di un’elezione. Fra le tecniche più utilizzate ci sono l’uso di pagine che nascono con un nome generico ma diventano pian piano a supporto di un partito politico gli account falsi e il coordinamento fra pagine con argomenti generici che inseriscono più volte durante la giornata contenuti più politici”.