Fabio Barchiesi sui finanziamenti di CDP per promuovere ESG e innovazione

Fabio Barchiesi sulle ultime operazioni di finanziamento di CDP: 180 milioni per promuovere ESG e innovazione

Fabio Barchiesi, Head of Sviluppo e Governance Business di CDP Equity, ha sottolineato l’importanza delle ultime operazioni di finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti, che ha concesso un totale di 180 milioni per promuovere le attività di due diverse società negli ambiti ESG (Environmental, Social e Governance) e innovazione. Due i soggetti destinatari dei finanziamenti: il primo è Stevanato, che ha visto il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti (per 60 milioni) e BNL BNP Paribas con due diversi accordi “ESG Linked” per un valore totale di 130 milioni; il secondo è Prysmian Group, cui CDP ha concesso 120 milioni di euro da destinare a processi di innovazione e digitalizzazione.

Fabio Barchiesi: “CDP incentiva e sostiene operazioni verso transizione energetica, innovazione e digitalizzazione”

Fabio Barchiesi, Head of Sviluppo e Governance Business di CDP Equity, ha così commentato gli ultimi importanti finanziamenti di CDP: “Queste operazioni confermano quanto Cassa Depositi e Prestiti punti ad incentivare in Italia lo sviluppo verso la transizione energetica e sostenere piani di ricerca e sviluppo in innovazione e digitalizzazione”.

Sulle operazioni in favore delle due società, Barchiesi aggiunge: “Con il finanziamento a Stevanato, CDP continua l’impegno preso a sostegno della finanza sostenibile in favore delle aziende che puntano ad investire nel raggiungimento degli obiettivi ESG. I 120 milioni concessi a Prysmian Group, si inseriscono in una iniziativa che ambisce all’evoluzione di quattro sfere d’intervento: ricerca di materiali innovativi, sperimentazione, sviluppo di nuovi prodotti, trasformazione digitale e sostenibilità”.

CDP finanzia Stevanato per il raggiungimento di obiettivi ESG e ridurre l’impatto ambientale

Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un finanziamento di 60 milioni a Stevanato Group, fornitore globale di soluzioni per la somministrazione di farmaci e la diagnostica per l’industria farmaceutica, biotecnologica e delle scienze della vita, da destinare a nuovi investimenti in innovazione tecnologica, all’acquisto di macchinari all’avanguardia e alla modernizzazione dell’impianto produttivo in Italia che genereranno anche positive ricadute occupazionali.

L’operazione di CDP si lega ad un secondo accordo siglato da Stevanato con BNL BNP Paribas, che porta l’investimento ad un valore complessivo di 130 milioni. Gli accordi di finanziamento, qualificabili come “ESG Linked”, contribuiranno da una parte al raggiungimento di obiettivi ESG per ridurre l’impatto ambientale, dall’altra consolidare l’impegno dell’azienda verso una crescita organica e sostenibile e a proseguire con gli investimenti in Italia e negli stabilimenti internazionali del Gruppo. La finanza concessa da BNL BNP Paribas e CDP, infatti, è legata al raggiungimento di obiettivi ESG per ridurre l’impatto ambientale, precedentemente definiti tra le parti. Al loro raggiungimento verrà corrisposto all’azienda un beneficio in termini di riduzione del costo di finanziamento.

CDP sostiene innovazione e digitalizzazione con il finanziamento a Prysmian

Sostenere i piani di Ricerca e Sviluppo, contribuire al consolidamento dei processi di digitalizzazione del business e alla diminuzione delle emissioni per favorire la transizione energetica. Questi gli ambiti di interesse del nuovo finanziamento da 120 milioni di euro concesso da Cassa Depositi e Prestiti a Prysmian, player italiano attivo a livello mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni.

Per il periodo 2021-2024, Prysmian Group ha definito un piano di investimenti e spese in Ricerca e Sviluppo con particolare riguardo a Italia, Francia, Olanda, Spagna e Germania. Un progetto in linea con gli Accordi di Parigi, le direttive del Green Deal Europeo e Horizon Europe nell’ambito della produzione di energia rinnovabile e pulita.

Con queste risorse, Cassa Depositi e Prestiti porta avanti e consolida il percorso di collaborazione con Prysmian Group e, allo stesso tempo, conferma ancora una volta il suo impegno volto a sostenere le imprese italiane leader nei programmi di crescita, espansione e sviluppo tecnologico e digitale.