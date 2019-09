Fabi: se lo spread sale, salgono i tassi sui nuovi prestiti a famiglie e imprese

Con la formazione del nuovo governo giallo-rosso, lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi a dieci anni è sceso sotto i 150 punti base per la prima volta dal 15 maggio 2018. Al momento della chiusura della Legge di Bilancio per il 2019, lo spread era intorno ai 250-260 punti base. Come ha riportato l’Ossevatorio CPI, nel periodo giugno-novembre sono stati emessi titoli con spread anche più elevati e su questi, indipendentemente da quello che accadrà in futuro ai tassi di interesse, si pagheranno interessi più elevati di quanto sarebbe stato ipotizzabile a inizio maggio.

Certo è che ogni volta che lo spread aumenta, salgono i tassi sui nuovi prestiti a famiglie e imprese. È quanto emerge da una analisi della Fabi, la Federazione autonoma dei bancari italiani, che ha analizzato l’andamento del differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e titoli tedeschi dal 2008 al 2019, dal governo Berlusconi fino ai giorni nostri, con il Conte I.