Excellera festeggia i nuovi uffici nella Torre Velasca con 30 mln di fatturato

Excellera Advisory Group, una delle più grandi realtà italiane attive nella comunicazione aziendale e nei corporate affairs, nata un anno fa dall’unione tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co., Community, con il supporto del fondo di private equity Xenon inaugurerà a breve i nuovi uffici nella Torre Velasca, uno dei palazzi simbolo del centro di Milano.

“In un solo anno abbiamo raggiunto dei risultati che ci rendono molto orgogliosi: chiuderemo il 2023 con un fatturato oltre i 30 milioni di euro, grazie al lavoro di una squadra di quasi 160 professionisti, suddivisi nelle sedi di Roma, Milano, Treviso e Bruxelles, e più di 300 clienti serviti. Abbiamo recentemente dato il benvenuto nel Gruppo a Value Relations, e altre società verranno aggregate nei prossimi mesi” ha dichiarato Gianfranco Piras, presidente di Excellera Advisory Group e partner di Xenon.

I nuovi locali saranno distribuiti su due piani dello storico edificio, il decimo e il quindicesimo, per una superficie complessiva di 1.500 metri quadrati dedicati a uffici direzionali e open space. La sede accoglierà inizialmente circa 70 professionisti, un numero destinato a crescere con l’ingresso delle nuove società aggregate.

La Torre Velasca andrà ad aggiungersi alle altre sedi di Excellera Advisory Group, in piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, in piazza San Francesco a Treviso e in Avenue Des Arts a Bruxelles.