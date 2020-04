Excellence consulting: anche nel post pandemia i consulenti saranno sempre più digital

Durante il lockdown, con lo stop a molte attività economiche e l’obbligo di stare a casa, l’utilizzo della tecnologia è cresciuto notevolmente e tale trend continuerà anche dopo una volta finita l’emergenza. Le nuove tecnologie impattano sulla nostra vita e su vari ambiti tra cui, inevitabilmente, quello finanziario.

Banche e finanza in Cina prima e dopo il Covid-19

Le nuove tecnologie sono ormai pane quotidiano anche per i consulenti finanziari tanto che a inizio aprile 2020, su un campione di un centinaio di consulenti, emerge che la maggioranza adopera più whatsapp (40%) del telefono (30%) nella relazione col cliente e la firma digitale è la soluzione prevalentemente usata (48%) per la conclusione dei contratti, seguita dal cartaceo con scambio di documenti via scanner (40%).

Le cifre sono quelle fornite da uno studio della società di consulenza Excellence Consulting, che analizza i comportamenti futuri della comunità finanziaria in Italia sulla base di quanto già avvenuto in Cina, il paese che per primo ha visto gli effetti del Coronavirus con focolaio a Wuhan e che ora pare aver superato la crisi iniziando a sperimentare nuovi comportamenti delle persone e forme di lavoro.

Secondo l’indagine, nel grande paese asiatico, appena uscito dal lockdown, vi è una maggior prudenza negli atteggiamenti degli individui. L’economia cinese è ora basata più di prima sulle nuove tecnologie con la crescita di e-commerce e m-commerce, attività e forme di comunicazione online, social network, tool di tele-lavoro e smart working, fresh-food, logistica e calo del trasporto pubblico.

Guardando al settore banca e finanza, anche prima dello scoppio del Covid-19, quello cinese era già fortemente caratterizzato dal maggior impiego di strumenti digitali e ora, passata la crisi, la relazione cliente-consulente sarà sempre più mediata dalle nuove tecnologie con il consulente che sempre più spesso potrà lavorare da remoto.

La situazione in Italia e le previsioni future

E in Italia? Secondo un recente questionario somministrato a circa 100 consulenti durante un webinar organizzato dalla società Diaman, condotto a inizio aprile, emerge come le applicazioni digitali la facciano da padrone nella relazione consulente- cliente. Whatsapp supera il telefono tra gli strumenti utilizzati (40% contro il 35%) e la firma digitale è la soluzione prevalente (48%) nella conclusione dei contratti, seguita dal cartaceo, con scambio di documenti via scanner, con firme apposte in momenti successivi (40%).

Portali Internet, mobile app, wealth management platform (spesso per abilitare la consulenza finanziaria a pagamento), web collaboration e firma digitale sono gli strumenti che da tempo le principali banche e reti di promotori (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fideuram, Banca Generali, Fineco, Mediolanum) e quelle con vocazione digitale (IW Bank e Widiba) hanno realizzato negli ultimi anni e che continueranno a farlo nel futuro. Si svilupperà in particolare l’utilizzo di robo for advisory, strumenti di gamification for business, applicazioni di maching learning e si assisterà ad uno spostamento delle più evolute wealth management platform verso il golas based planning che dia la possibilità a consulente e cliente di fare anche co-planning a distanza. Il modello sarà quello delle società Usa come Fidelity, Schwab e Blackrock, che hanno di recente lanciato piattaforme di robo for advisor per rendere i consulenti più competitivi nella gestione della relazione digitale con i clienti.

Ma da sottolineare anche il ritorno per il consulente. Secondo uno studio di Fidelity, le nuove tecnologie consentono ai consulenti digitali di gestire maggiori asset nell’ordine del 40% e registrano un +42% nella dimensione media del portafoglio gestito, +35% degli AuM (Asset under management) medi per cliente, +22% in termini di prodotti/servizi collocati per cliente, oltre che compensi superiori del 24%, più clientela sia giovane (+30%) che private (+15%).