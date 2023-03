“Everything Everywhere All At Once” vince l’Oscar. Ecco quanto ci guadagna

Si porta a casa ben sette statuette agli Oscar il film “Everything everywhere All At Once” dei Daniels. La pellicola si aggiudica il premio come miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel Schenert), e poi miglior editing, miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan): il film dei Daniels, arrivato alla vigilia degli Academy Awards con undici nomination.

La 95ª edizione dei premi Oscar si è tenuta a Los Angeles al Dolby Theatre il 12 marzo 2023 ed è stata presentata da Jimmy Kimmel. Il premio dell’Academy, più noto come Oscar, esiste dal 16 maggio 1929 quando furono assegnate le prime statuette nel corso di una festa privata presso il Roosevelt Hotel di Hollywood.

Due anni prima, nel 1927 gli esponenti dell’industria cinematografica degli Stati Uniti – registi, autori, produttori, attori, ecc. – fondarono l’Accademia delle arti e della scienza del cinema alla cui inaugurazione fu proposto un premio annuale per il miglior film, regista e attore. Al posto della solita coppa, un dirigente dell’accademia, Cecil Gibbons, disegnò sulla tovaglia una statuetta che stringeva al petto una spada, e la realizzazione fu affidata allo scultore George Stanley. La leggenda vuole che alla prima premiazione del 1929, vedendo la statuina dorata, una segretaria dell’Accademia, Margaret Herrik, abbia esclamato: «Ma somiglia proprio a mio zio Oscar!».

Il nome completo del premio Oscar sarebbe Academy Award of Merit. Si tratta di una statuetta d’oro che viene consegnata ai vincitori delle categorie cinematografiche previste dal prestigioso concorso (es: Miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista, miglior colonna sonora ecc..).

Quanto si guadagna vincendo un Premio Oscar

Il Premio Oscar non ha un valore economico preciso, ma chi lo vince sicuramente raggiunge un traguardo molto importante nella propria carriera.

La vittoria di un Premio oscar è una manna dal cielo soprattutto per i produttori che potranno guadagnare dall’aumento delle richieste di distribuzione del film, e di conseguenza a un incremento degli incassi.

Tuttavia, si stima che la maggior parte degli attori e dei registi riceva, a seguito dei sostanziali aumenti nei cachet, un incremento di anche il 20% per la vittoria in una categoria principale, come quella di Miglior Attore o Miglior Regista.