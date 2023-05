Eurovision 2023, qual è il montepremi per il vincitore?

Stasera ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest 2023, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Quest’anno è la 67 esima edizione del concorso canoro. Marco Mengoni rappresenterà l’Italia quest’anno e cercherà di riportare la vittoria al nostro Paese, due anni dopo la vittoria dei Måneskin con la canzone “Zitti e buoni”.

Dove si tiene l’Eurovision 2023

L’Eurovision Song Contest di quest’anno si terrà a Liverpool, in Inghilterra, dopo il ritiro dell’Ucraina. L’ultima volta che l’evento si è tenuto in Gran Bretagna è stato nel 1998. L’anno scorso, il concorso è stato vinto dalla canzone “Stefania” della Kalush Orchestra, un gruppo ucraino. Tuttavia, il Paese, colpito dalla guerra contro la Russia, ha dichiarato di non poter ospitare l’evento.

L’ipotesi era di permettere a uno dei Cinque Grandi (Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Spagna) di ospitare l’evento, trasmesso dall’emittente ucraina UA:PBC. La scelta è caduta sull’Inghilterra, il Paese secondo classificato con l’esibizione di Sam Ryder, che ha cantato la sua canzone “Space Man”.

Nel luglio dello scorso anno, l’Unione Europea di Radiodiffusione ha annunciato che il Regno Unito, con un’organizzazione congiunta tra la BBC e UA:PBC, avrebbe organizzato l’evento, confermando che l’Ucraina avrebbe avuto un posto automatico in finale in quanto vincitrice dell’edizione precedente.

Chi sono i paesi che partecipano all’Eurovision

I Big Five sono i cinque Paesi che hanno sostenuto e supportato finanziariamente l’Unione Europea di Radiodiffusione. Tre di questi Paesi hanno fondato l’Eurovision Song Contest. Per questo motivo, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna hanno accesso diretto alla finale del concorso, senza passare per le semifinali come tutti gli altri Paesi partecipanti. Questa decisione è stata discussa e criticata dalla Turchia, che ha deciso di protestare non partecipando al concorso.

Oltre ai Big Five, partecipano all’Eurovision altri 31 Paesi, tra cui il Paese vincitore, l’Ucraina. Questo è l’elenco dei Paesi che si contenderanno l’accesso alla finale e la vittoria finale del concorso: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia e Svizzera.

Marco Mengoni rappresenta l’Italia

L’Italia è rappresentata quest’anno da Marco Mengoni, che ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Due vite”. Mengoni è già un veterano dell’Eurovision, avendo rappresentato l’Italia nell’edizione del 2013 con la canzone “L’essenziale”, che si è classificata al settimo posto. Quest’anno, Mengoni cercherà di riportare la vittoria in Italia, due anni dopo i Måneskin.

Novità sul sistema di votazione

Quest’anno, oltre alla location che non rispetta la regola dell’artista vincitore, cambia anche il sistema di votazione del concorso, che non è più quello adottato fino a un anno fa. Viene ripreso il sistema utilizzato nel 2009, che prevede che i 20 Paesi finalisti, 10 per ogni semifinale, siano votati durante le semifinali esclusivamente dagli spettatori attraverso il televoto. È escluso il voto delle giurie nazionali, introdotto nel 2010. Quest’anno, il punteggio massimo ottenibile da un Paese è di 24 punti e il voto è ponderato per evitare casi estremi di predominio di un singolo Paese.

A quanto ammonta il montepremi

Come negli scorsi anni, non è previsto un premio in denaro per il vincitore o per i partecipanti. Solo un trofeo e tanta visibilità, che nel mondo della musica non è certo irrilevante. Poi c’è il diritto, da parte del Paese vincitore, di ospitare la manifestazione l’anno successivo. Il che inevitabilmente crea riflessi positivi sul turismo e sull’indotto.