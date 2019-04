Etf, Rosti (Vanguard): “Grande interesse per i mercati emergenti”

Il primo Salone del Risparmio per Vanguard è stato un assoluta sorpresa: lo ha detto Simone Rosti, Responsabile per l’Italia di Vanguard, gruppo che nutre un “grande interesse per i mercati emergenti”. La quotazione degli ETF di Vanguard, caratterizzati dai costi bassi, nel mercato italiano è stata “una delle grandi novità per il mondo del risparmio gestito” nel 2019, secondo Rosti.

Quanto alle strategie di portafoglio e la tendenza degli italiani a detenere una grossa mole di risparmi nei conti corrente, secondo il manager “la liquidità deve essere una componente importante nei portafogli degli investitori”, ma bisogna essere consapevoli che “può essere un rischio”, quello di “non partecipare alla crescita dei mercati”.