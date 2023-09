ESG, quale impatto sui rendimenti azionari delle aziende?

Le imprese con maggiori rating ESG hanno anche migliori risultati sul mercato azionario. Lo certifica una ricerca di Kroll, azienda leader nella fornitura di soluzioni dedicate alla gestione del rischio e alla consulenza finanziaria, intitolata studio “ESG and global investor returns”.

Kroll ha condotto uno studio che mette a confronto le imprese dell’Europa (l’area dove quasi un terzo delle imprese è leader nel rating ESG) con quelle di Nord America e Asia (dove invece è presente la maggior parte delle aziende con basso rating).

L’Europa ha un ruolo trainante da anni: basti pensare che a giugno 2022, l’aggregato globale delle emissioni di obbligazioni ESG era infatti riferibile ai paesi europei per il 50% circa mentre il patrimonio di fondi comuni di investimento ESG europei pesava più dell’80% sul dato globale, stando a un rapporto sugli investimenti sostenibili di Consob. Carla Nunes, managing director e global leader della practice Valuation Digital Services di Kroll, racconta:

“Non sorprende che l’Europa sia in prima linea nell’ambito della sostenibilità, e, grazie a importanti normative come il Regolamento Ue sulla divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), che è entrata in vigore all’inizio dell’anno, e gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) da poco approvati. Ci aspettiamo che questa tendenza possa proseguire”.