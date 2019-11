ESG: Pimco sponsor dell’Italian Sustainability Photo Award, parla Gandolfi (VIDEO)

“E’ stata una scelta abbastanza naturale visto che noi ci rendiamo conto della forza dell’immagine che oggi, nel nostro mondo, può cambiare la testa delle persone, il modo in cui le persone pensano”.

Così ai microfoni di Wall Street Italia Alessandro Gandolfi, responsabile per l’Italia Pimco Europe spiega il motivo per cui il colosso dei bond è main sponsor dell’Italian Sustainability Photo Award (ISPA), il primo concorso fotografico italiano dedicato ai temi Esg realizzato in collaborazione con Parallelozero, agenzia fotogiornalistica internazionale specializzata nella produzione di contenuti visuali per il mondo di editoria e aziende.

“Abbiamo aderito a questa proposta di concorso fotografico aperto a tutti i fotografi internazionali perché pensiamo che sia arrivato il momento di far vedere come certe cose si possono fare nel nostro paese e come si stanno facendo. Allora ci appelliamo ai fotografi di tutto il mondo perché ci aiutino a trovare queste foto.

Cosa c’entra la finanza? E cosa c’entra Pimco? E’ proprio partendo dalla positività che noi ci aspettiamo di vedere da quelle immagini che noi cerchiamo anche storie su cui investire, ma soprattutto cerchiamo di essere partner dei nostri clienti che hanno sempre più sensibilità su questi temi”.

Gandolfi poi sottolinea come il concorso deve rispettare determinate caratteristiche come qualità delle immagini delle storie e indipendenza della giuria nelle sue scelte.