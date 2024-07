Equity USA, UK e Giappone ma anche bond Europa: le top pick 2024 di BlackRock

L’azionario di USA, UK e Giappone, oltre all’obbligazionario europeo, sono le top pick di BlackRock per questa seconda parte del 2024. Ad evidenziarlo in una conferenza stampa tenutasi oggi nella sede milanese della casa d’investimento americana è stato Bruno Rovelli, Managing Director e Chief Investment Strategist di BlackRock Italia. Vediamo tutto nell’analisi.

Le migliori occasioni sono nell’equity

In particolare, Rovelli ha spiegato che BlackRock mantiene in questa fase una chiara preferenza per le azioni di Stati Uniti, Giappone e Regno Unito rispetto al comparto azionario europeo. Privilegiando nel dettaglio il settore industriale come beneficiario indiretto dello sviluppo dell’AI, mentre per quello sanitario in quanto primo adottatore dell’AI e beneficiario diretto dell’invecchiamento della popolazione nelle economie sviluppate. Guardando al quadro generale, BlackRock evidenzia quanto forze mega come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la divergenza demografica, la transizione energetica e la ristrutturazione delle catene di approvvigionamento favoriranno importanti investimenti di capitale.

Le occasioni tra bond e private markets

Inoltre, per quanto riguarda l’obbligazionario, l’esperto evidenzia una maggiore inclinazione ad assumere rischi in Europa più che negli Stati Uniti. Siamo sottopesati nel credito investment grade a livello globale con una preferenza relativa per l’Europa, dove gli spread risultano più attraenti. Piace anche l’high yield europeo per la sua qualità superiore e la ridotta sensibilità alle oscillazioni dei tassi rispetto agli USA, con gli spread che compenseranno il rischio di un aumento dei default che ci si aspetta nel 2024. L’ultima analisi il manager di BlackRock la dedica ai Private Markets, che possono offrire opportunità di rendimento importanti grazie a un settore come quello delle infrastrutture. Un segmento destinato a crescere laddove anche i trend demografici sono in aumento, quindi guardando ai Paesi emergenti più che a quelli sviluppati (come si vede nel grafico sottostante).

Insomma, il mondo sembra andare incontro a una trasformazione simile alla rivoluzione industriale, grazie a un potenziale boom degli investimenti in AI, alla transizione energetica e alla ripartenza delle catene di approvvigionamento globali. Tuttavia, le variabili in gioco sono davvero tante. Per BlackRock, è il momento giusto per prendersi dei rischi adattando l’asset allocation man mano che le prospettive cambiano.