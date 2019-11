Eni gas e luce conclude gli incontri con le Associazioni dei Consumatori

Si è conclusa oggi a Venezia la decima ed ultima tappa del viaggio che Eni gas e luce ha intrapreso con lo scopo di raggiungere le Associazioni dei Consumatori italiane, raccogliere le loro istanze e raccontare il lavoro del gruppo.

“I dieci incontri di lavoro sono stati per Eni gas e luce un’importante occasione per raccontare il percorso di innovazione dell’azienda, orientato al continuo miglioramento dell’esperienza del cliente, anche attraverso il ricorso alle soluzioni tecnologiche più avanzate e che consentano una semplificazione dei rapporti”, si legge in una nota dell’azienda a partecipazione pubblica.

Da parte loro, le associazioni hanno sottolineato l’importanza di un servizio clienti affidabile e veloce, basato su canali innovativi, come quello digitale, ma anche su canali più tradizionali, come la presenza fisica sul territorio, che Eni gas e luce sta attuando anche attraverso la recente apertura dei nuovi Flagship Store a Milano, Bologna, Padova e Treviso.

Nell’ottica di un ascolto sempre più attento delle esigenze dei consumatori si inserisce anche l’arricchimento del portafoglio di prodotti e servizi dell’azienda, che ha visto il recente ingresso di nuove proposte assicurative, soluzioni per l’efficienza energetica e sistemi di ricarica per la mobilità elettrica.

“Partendo dall’attenzione alle reali esigenze dei consumatori, Eni gas e luce si propone come partner a tutto tondo, in grado di aiutarli a soddisfare in modo efficace e in piena tranquillità le necessità legate al mondo della propria casa”, afferma l’azienda.

Il dialogo costruttivo con le Associazioni dei Consumatori, pertanto, offre ad Eni gas e luce opportunità di miglioramento ed ulteriore consapevolezza e si conferma quindi un obiettivo prioritario dell’azienda.

