Energia elettrica, consumi in crescita del 2,7% a giugno, dice Terna. Analisi tecnica sul titolo

Nel mese di giugno 2022 crescono i consumi di energia elettrica degli italiani, rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo quanto comunicato da Terna, società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, il mese scorso sono stati consumati 27,9 miliardi di kWh di energia elettrica. Parliamo di una crescita del 2,7% rispetto a giugno 2021.

Terna riferisce che la domanda di energia è stata soddisfatta per l’86% con la produzione nazionale, che ammonta a 24,2 miliardi di KWh. Parlando strettamente di rinnovabili, queste ultime hanno coperto il 35% dell’offerta nazionale, con un aumento significativo del fotovoltaico negli ultimi 12 mesi. A salire non è stata solo la domanda di energia elettrica, ma anche il titolo Terna in borsa.

Analisi tecnica del titolo Terna

Ottima la seduta per l’utility romana, che ha chiuso la seduta di borsa di oggi in rialzo dell’1,94%, a quota 7,35 euro per azione. Dopo una leggera indecisione all’apertura, il prezzo ha continuato a salire, rispettando la struttura di breve termine.

Il quadro di medio periodo continua a ribadire l’andamento negativo. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di uno spunto rialzista. La prima aria di resistenza è in zona 7,350 euro, zona dove attualmente il prezzo poggia. Invece, il primo supporto individuato è a 7,052 euro. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto, con target 7,650.