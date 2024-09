Elon Musk avverte: Usa in bancarotta con debito monstre

E’ allarmistico Elon Musk, il CEO di Tesla e Space X, sostiene che l’America “sta andando in bancarotta molto rapidamente”. Come evitarlo? Riducendo la spesa pubblica. Come riporta Fox Business, durante un incontro all’evento All-In Summit 2024 del Podcast All-In, Musk è stato interrogato sul suo progetto di una commissione per l’efficienza del governo, che ha accettato di guidare se l’ex presidente Trump vincerà un secondo mandato alla Casa Bianca. E ha parlato del debito a stelle e strisce, rivelando la sua catastrofica profezia ma anche la ricetta per evitare che si compia.

Musk avverte: debito monstre, Usa rischiano bancarotta

Musk ha sostenuto che gli Stati Uniti sono sulla buona strada per andare in bancarotta a causa del debito federale, che continua ad accelerare dopo aver raggiunto la cifra record di 35.000 miliardi di dollari solo poche settimane fa.

“Se Trump dovesse vincere – e ovviamente sospetto che ci siano persone con sentimenti contrastanti sul fatto che ciò debba accadere – abbiamo l’opportunità di fare una specie di deregolamentazione e riduzione delle dimensioni del governo che capita una volta nella vita”, ha detto Musk. “Perché oltre ai regolamenti, l’America sta andando in bancarotta molto rapidamente.

“Stiamo aggiungendo un trilione di dollari al nostro debito, che i nostri figli e nipoti dovranno pagare in qualche modo”, ha detto il numero uno di Tesla, sottolineando che i pagamenti degli interessi stanno aumentando rapidamente, quindi alla fine ‘l’unica cosa che saremo in grado di pagare saranno gli interessi’.

“È proprio come una persona sulla scala che ha accumulato troppi debiti con la carta di credito”, ha detto Musk. “Non c’è una fine buona e quindi dobbiamo ridurre le spese”.

Debito supera i 35 trilioni di dollari per la prima volta

Le parole di Musk fanno riferimento al fatto che poche settimane fa, il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato i 35.000 miliardi di dollari per la prima volta nella storia della nazione, mentre il governo federale continua ad accumulare debiti a un ritmo record.

I nuovi dati del Dipartimento del Tesoro hanno mostrato che il debito nazionale lordo ha raggiunto i 35.001.278.179.208,67 dollari. Questa cifra monstre arriva pochi mesi dopo che gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 34.000 miliardi di dollari all’inizio di gennaio 2024, mentre la soglia dei 33.000 miliardi di dollari è stata raggiunta nel settembre 2023. Per fare un confronto, solo quattro decenni fa il debito nazionale americano si aggirava intorno ai 907 miliardi di dollari.

Il superamento dei 35.000 miliardi di dollari di debito totale da parte degli Stati Uniti avviene mentre il debito pubblico – una metrica preferita dagli economisti che esclude il debito detenuto in conti intragovernativi come i fondi fiduciari della previdenza sociale – dovrebbe raggiungere quest’anno il 99% del prodotto interno lordo degli Stati Uniti.

Il Congressional Budget Office (CBO) previsto che il debito pubblico raggiungerà il livello record di oltre il 106% del PIL nel 2027, superando un record di quasi 80 anni fa, stabilito nel 1946, quando gli Stati Uniti erano nel pieno della smobilitazione post-Seconda Guerra Mondiale. Da lì in poi, il rapporto debito/PIL è destinato ad aumentare nei decenni a venire.

“Questa notizia è incredibilmente preoccupante – e incredibilmente non sorprendente per chiunque abbia seguito la nostra traiettoria fiscale”, ha dichiarato in un comunicato Maya MacGuineas, presidente del Comitato apartitico per un bilancio federale responsabile.