Elezioni USA: Trump ottiene la nomination repubblicana. Sarà Trump vs. Biden

Donald Trump ha ufficialmente conquistato la nomination repubblicana, coronando uno straordinario ritorno sul panorama politico degli Stati Uniti. L’ex presidente ha superato la soglia del numero di delegati necessari per diventare il candidato del GOP nella serata di ieri. Donald aveva bisogno di 1.215 su 2.429 a disposizione, e martedì ha raggiunto quota 1.228. Ciò consente a Trump di consolidare la sua posizione all’interno del Partito Repubblicano e di rivolgere completamente l’attenzione verso un nuovo testa a testa con il presidente Joe Biden.

Trump ottiene la nomination GOP, le promesse

Se eletto, Trump ha promesso di sradicare il cosiddetto “deep state” dei dipendenti pubblici, reprimere l’immigrazione illegale, attuare politiche commerciali protezionistiche e ridurre il ruolo degli Stati Uniti nei conflitti geopolitici. Trump si è astenuto dalla sua consueta festa per la vittoria post-primarie, rilasciando solo una dichiarazione video di basso profilo sui social media. “Quindi non ci prenderemo del tempo per festeggiare”, ha dichiarato Trump. “Festeggeremo tra otto mesi, quando le elezioni saranno finite.”

Dopo la rivolta del Campidoglio del 6 gennaio 2021, Trump è stato il primo presidente americano a essere messo sotto accusa due volte. Da quando ha lasciato l’incarico, è stato accusato di quattro distinti procedimenti penali e 91 capi d’accusa per il suo tentativo di rimediare la sua perdita nei confronti di Biden nelle elezioni del 2020.

Più di una dozzina di aspiranti repubblicani hanno corso contro Trump durante le primarie, anche diversi ex alleati, tra cui l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley, il governatore della Florida, Ron DeSantis e il suo vice presidente, Mike Pence.

Ma le accuse penali hanno avuto un effetto opposto sugli elettori repubblicani rafforzando le loro simpatie nei confronti di Donald Trum in un contesto in cui i suoi concorrenti hanno condotto campagne elettorali piene di flop. L’ultima sfidante repubblicana di Trump, Haley, ha concluso la sua corsa alle primarie dopo il voto del Super Tuesday. Il dominio di Trump nelle primarie del 2024, in cui ha vinto tutte le gare tranne due, segnala che il GOP appartiene ancora a Trump.

Anche Biden ottiene la nomination democratica

Con la vittoria alle primarie democratiche nello stato di Georgia, tenutosi ieri (12 marzo 2024), Biden ha ottenuto abbastanza delegati per assicurarsi la nomina del suo partito. Come era ampiamente previsto visto che non c’erano altri candidati del partito democratico realmente in grado di sfidare il presidente. Al presidente Biden servivano almeno 1.968 delegati su un totale di 3.934: con le vittorie di ieri in Georgia e Mississippi ha raggiunto già 2.099 delegati.

Biden aveva già estromesso dalla corsa delle primarie il suo principale concorrente democratico, Dean Phillips, con le vittorie ottenute al Super Tuesday. Giovedì scorso, poi, il presidente ha pronunciato un infuocato discorso sullo stato dell’Unione inteso a sedare le preoccupazioni degli elettori sulla sua età e a gettare le basi per la sua seconda corsa contro Trump.