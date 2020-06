Elezioni USA: gli Stati chiave, quali sono

Come nel 2016, le imminenti elezioni presidenziali vedranno Donald Trump in una posizione di svantaggio. Almeno, sembra questo lo scenario delineato dai sondaggi, che vedono il candidato democratico, Joe Biden, davanti all’attuale presidente di 8,1 punti (dato RealClearPolitics aggiornato all’11 giugno).

Anche quattro anni fa, lo ricordiamo, l’allora candidato alla Casa Bianca aveva pochissime chance di essere eletto.

Il sistema elettorale statunitense, però, ha permesso a Trump di aggiudicarsi la presidenza grazie a una serie di vittorie in numerosi stati-chiave. Pur non avendo raccolto il consenso della maggioranza degli americani (il cosiddetto “voto popolare” era favorevole a Hillary Clinton con un margine di quasi 3 milioni di consensi) Trump era riuscito a conquistare il maggior numero di grandi elettori.

Con l’eccezione di Maine e Nebraska, il candidato che raggiunge la maggioranza anche per un solo voto in un determinato stato conquista l’intero pacchetto di grandi elettori in palio. Questi ultimi, a loro volta, consentono l’elezione alla presidenza (ne occorrono almeno 270 su 538). Per questo l’attenzione degli analisti politici, nel prevedere le chance di vittoria di un candidato alla Casa Bianca, non possono che osservare con attenzione gli umori degli stati “in bilico”.

Gli “swing states” sono da sempre i terreni di battaglia sui quali si concentrano le campagne elettorali dei candidati e dove si decide la vittoria finale. Vediamo quali sono gli stati chiave per le presidenziali Usa del 2020 e quanto valgono in termini di grandi elettori.

Gli “swing states” che potrebbero tornare Dem