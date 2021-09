Elezioni Germania: quali impatti per i mercati finanziari

di Tobias Burggraf (Ethenea Independent Investors)

Ieri sera alle 18 in punto si sono chiuse le urne e la Germania ha eletto il nuovo Bundestag. I risultati finali preliminari vedono la SPD con il 25,7%, appena davanti alla CDU con il 24,1%, seguita dai Verdi (14,8%), la FDP (11,5%), l’AfD (10,3%) e la sinistra (4,9%).

Parecchi indizi fanno pensare che i negoziati di coalizione saranno complicati. Mai prima d’ora ci sono state così tante opzioni, raramente i partiti hanno tenuto la loro scelta del partner di coalizione così aperta – una coalizione tra SPD, FDP e i Verdi (la cosiddetta coalizione “Ampel” che significa “semaforo” per via dei colori dei partiti coinvolti), o tra CDU/CSU, FDP e i Verdi (la cosiddetta coalizione “Jamaica”) o una grande coalizione di CDU/CSU e SPD – tutto sembra possibile al momento.

Per ora pensiamo che la coalizione “Jamaica” sia la più probabile. La CDU/CSU e la FDP potrebbero attuare gran parte della loro politica economica e finanziaria e calmare la classe media tedesca eliminando una volta per tutte lo spettro della tassa patrimoniale, soprattutto perché la sua realizzazione concreta è comunque incerta alla luce del principio di uguaglianza. Tuttavia, si dovrebbero fare concessioni nella politica sociale, per esempio stabilendo un salario minimo di dodici euro, e allo stesso tempo fissare obiettivi climatici molto più ambiziosi, per esempio sotto forma di rinuncia anticipata all’uso della lignite. In breve: la CDU/CSU e la FDP come spina dorsale dell’economia tedesca, i Verdi come salvatori del clima e coscienza verde – una situazione vantaggiosa per tutti.

Ma la coalizione “semaforo” sarebbe anche possibile. Olaf Scholz ha pubblicamente sottolineato più volte che può ben immaginare una coalizione con i Verdi. Tuttavia, l’ala sinistra della SPD intorno a Saskia Esken e Kevin Kühnert non dovrebbe fare grandi concessioni alla FDP. Allo stesso tempo, Christian Lindner (FDP) non si stanca di sottolineare che con lui non ci sarà uno spostamento a sinistra.

Come intende raggiungere questo obiettivo in un governo di sinistra-verde rimane ancora un interrogativo. Il fatto che Christian Lindner intenda assumere la carica di ministro delle finanze renderà probabilmente le trattative ancora più difficili. In generale, vediamo un leggero vantaggio per una coalizione “Jamaica” rispetto a una coalizione “semaforo”.

Consideriamo improbabile una rinascita della grande coalizione con la CDU/CSU come junior partner. In caso di dubbio, dopo 16 anni di governo, la CDU/CSU userà la prossima legislatura per rinnovarsi con lo scopo di essere in grado di attaccare nuovamente tra quattro anni. Lo stesso vale per una coalizione di CDU/CSU, SPD e FDP (la cosiddetta coalizione “tedesca” a causa della somiglianza con la bandiera).

La SPD avrà probabilmente difficoltà a raggiungere i suoi obiettivi politici e ad accrescere la sua visibilità accanto ai liberali e ai conservatori. Allo stato attuale, solo la partecipazione a un governo rosso-verde, rosso-rosso-verde, nero-verde e AfD è esclusa o altamente improbabile.

Elezioni Germania: quali prospettive per i mercati finanziari

E in che modo si comportano i mercati finanziari? Sono completamente indifferenti all’eccitazione che circonda le elezioni del Bundestag. Questo è probabilmente dovuto principalmente al fatto che alla fine la coalizione rosso-rosso-verde temuta dall’economia è andata male. Tuttavia, sullo sfondo dei negoziati di coalizione ancora completamente aperti, gli investitori dovrebbero essere preparati a momenti di maggiore volatilità.

I rendimenti dei Bund decennali sono saliti bruscamente la scorsa settimana a causa dell’imminente riduzione degli acquisti di obbligazioni da parte della Federal Reserve statunitense, ma anche qui i futures sui Bund mostrano scarso movimento. L’EUR/USD sembra aver trovato un punto stabile a 1,17.

Al momento, sono molti i punti a favore di una coalizione “Jamaica”. Da un lato, le sinergie tra i Verdi e la CDU/CSU sono maggiori di quelle tra la FDP e la SPD, dall’altro, la SPD non ha più il vantaggio negoziale dopo il rifiuto della coalizione rosso-rosso-verde e alla FDP manca la minaccia di un’alleanza di sinistra e quindi la giustificazione per una coalizione “semaforo”. In ogni caso, qualunque sia il risultato finale delle alleanze di governo, una cosa è certa: la Germania è a un bivio e il futuro governo determinerà in modo decisivo il futuro del paese.

Quasi tutti i partiti hanno sposato la causa della digitalizzazione e del cambiamento climatico. Se il governo nascente riuscirà a stabilire le giuste premesse, entrambi dovrebbero agire come un ulteriore impulso per far avanzare la trasformazione dell’economia e rendere la Germania pronta per il futuro. Anche i mercati dei capitali dovrebbero beneficiarne.